Iran chỉ trích kế hoạch trừng phạt của các cường quốc châu Âu

RIA Novosti đưa tin ngày 19/9, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh lên án động thái của các cường quốc châu Âu về việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế nếu Tehran không đáp ứng điều kiện của những nước này vào cuối tháng Chín.

Ông Khatibzadeh tuyên bố: “Những gì người châu Âu đang làm là thiên vị và mang động cơ chính trị… Họ sai ở nhiều cấp độ khác nhau khi cố gắng lạm dụng cơ chế được ghi trong Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA). Nếu người châu Âu đi theo con đường này, họ đang đẩy mức độ bất ổn lên mức cao nhất có thể, và họ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra trong tương lai.”

Trước đó một ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố các cường quốc châu Âu có thể sẽ tái áp đặt lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran sau khi vòng đàm phán mới nhất với Tehran bị coi là không nghiêm túc.

Cuối tháng Tám, Anh, Pháp và Đức (nhóm E3) đã khởi động tiến trình 30 ngày để kích hoạt lại các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, song khẳng định có thể hoãn áp dụng nếu Iran khôi phục quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân cho các thanh sát viên Liên hợp quốc.

Ngoài ra, ông Khatibzadeh cho hay việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận các cơ sở hạt nhân Iran chỉ có thể thực hiện sau khi những căng thẳng hiện tại được giải quyết.

Ông nhấn mạnh Tehran đã nhất trí với IAEA về việc tìm kiếm các hình thức hợp tác mới, bởi các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran đã thay đổi nhiều thực tế.

Theo quan chức ngoại giao Iran, việc tiếp cận hiện nay cũng “cực kỳ hạn chế” do rủi ro về môi trường và con người.

Ông tuyên bố: “Hiện có quá nhiều căng thẳng, chúng ta cần giải quyết chúng trước rồi mới có thể bàn tới việc tiếp cận các cơ sở hạt nhân."

Trong khi đó, ngày 17/9, Iran và nhóm E3 (gồm 3 nước châu Âu là Pháp, Anh và Đức) đã điện đàm về chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà Iran mô tả là "khắc nghiệt" đối với nước này.

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Iran, cuộc trao đổi có sự tham gia của Ngoại trưởng Seyyed Abbas Araghchi cùng đại diện từ nhóm E3 và Liên minh châu Âu (EU).

Trọng tâm cuộc điện đàm là các đề xuất nhằm duy trì con đường ngoại giao và tránh leo thang căng thẳng.

Ông Araghchi tái khẳng định cam kết của Iran đối với giải pháp ngoại giao, đồng thời phản đối việc E3 kích hoạt cơ chế tái áp đặt trừng phạt (snapback) và gọi đây là hành động "không có căn cứ pháp lý hay phi logic."

Thỏa thuận JCPOA đổ vỡ năm 2018 sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút lui và tái áp đặt trừng phạt Iran cũng như với các nước mua dầu mỏ của Iran.

Sau nhiều lần đàm phán nhằm nối lại thỏa thuận nhưng bất thành, Iran quyết định thu hẹp cam kết và nối lại các hoạt động làm giàu urani.

Các nước phương Tây lo ngại Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân nhưng quốc gia Hồi giáo này một mực bác bỏ, khẳng định chỉ phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích dân sự./.

