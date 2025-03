Khẩn trương bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đang yêu cầu các ngành chức năng, địa phương trong tỉnh khẩn trương giải phóng và bàn giao mặt bằng Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên là Dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 1 là đại diện Chủ đầu tư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thi công xây dựng công trình đường dây 500KV Lào Cai–Vĩnh Yên, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Yên Bái. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là công trình đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5 km với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 7.410 tỷ đồng; trong đó, tuyến đường dây đi qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc có tổng chiều dài gần 49 km (chiếm trên 21%), trên địa bàn 16 xã, thị trấn thuộc 5 huyện của tỉnh với tổng số 101/468 vị trí móng cột điện và phải thực hiện tái định cư cho 51 hộ dân.

Tại huyện Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc, dự án đi qua 6 xã, thị trấn của huyện gồm: Ngọc Mỹ, Bắc Bình, Xuân Hòa, Liễn Sơn, Hoa Sơn, Thái Hòa với tổng chiều dài 13,6 km và 30 vị trí chân cột.

Diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án là 24,2 ha với 192 hộ dân; trong đó, bố trí tái định cư cho 25 hộ. Đến thời điểm hiện tại, huyện Lập Thạch đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 29 vị trí móng cột.

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia, tăng khả năng nhập khẩu điện; tạo liên kết, nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Để bảo đảm bàn giao mặt bằng dự án cho chủ đầu tư xong trước ngày 15/4/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đang chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất phương án tái định cư bảo đảm quyền lợi cho người dân, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt; đồng thời, giao các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai việc hỗ trợ chỗ ở tạm cho các hộ dân trong thời gian triển khai dự án tái định cư.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong, dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước và an ninh năng lượng quốc gia.

Nhận thức rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của dự án, cũng như các tỉnh trong vùng dự án, Vĩnh Phúc xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Do vậy, tỉnh đã khẩn trương thành lập Ban giải phóng mặt bằng dự án triển khai dự án ở cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng ban; ở cấp huyện do Bí thư huyện ủy làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian hoàn thành với tinh thần phải hết sức sáng tạo, linh hoạt. Vĩnh Phúc quan tâm giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý các kiến nghị, thắc mắc của nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.../.

