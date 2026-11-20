Chiều 20/11, tại Anara Bình Tiên (xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa), Liên danh do Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) tổ chức ký kết hợp đồng với Tập đoàn công nghệ năng lượng của Ý (Ansaldo Energia S.p.A.) và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Tập đoàn công nghiệp Shanghai Electric (Trung Quốc), nhằm triển khai các hạng mục thiết bị công nghệ chính cho Dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná tại tỉnh Khánh Hòa.

Tham dự lễ ký kết có ngài Marco Della Seta, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Italy tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Viện Năng lượng (Bộ Công Thương); lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Theo đó, Ansaldo Energia sẽ cung cấp hai tổ tuabin khí GT36, máy phát điện và các hệ thống thiết bị phụ trợ liên quan cho Trungnam. GT36 là dòng tuabin khí cấp H của Ansaldo Energia, sử dụng công nghệ đốt tuần tự với hai buồng đốt bố trí nối tiếp. Công nghệ này hỗ trợ duy trì hiệu suất cao ở cả chế độ toàn tải và tải một phần, tăng tính linh hoạt vận hành và kiểm soát phát thải ôxit nitơ (NOx).

Đây là những đặc tính phù hợp với yêu cầu vận hành của hệ thống điện có tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng. Việc lựa chọn GT36 thể hiện định hướng của Trungnam trong việc tiếp cận công nghệ tiên tiến, bảo đảm chất lượng thiết bị và độ tin cậy vận hành lâu dài cho dự án.

Ông Nguyễn Đức Xuyên, Phó Tổng Giám đốc Trungnam Group, đại diện Liên danh Nhà đầu tư cho biết, trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi doanh nghiệp, từ nghiên cứu cơ hội đầu tư, phát triển dự án, lựa chọn công nghệ đến hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ trong quá trình vận hành, thỏa thuận hợp tác là cơ sở để Trungnam và Ansaldo Energia cùng nghiên cứu các giải pháp phù hợp với quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam; trong đó có việc nâng cao hiệu suất các nhà máy điện khí, tối ưu hóa vận hành và từng bước tiếp cận các giải pháp nhiên liệu sạch hơn trong tương lai.

Ông Stefano Gianatti, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách các dự án tổ máy nhiệt điện mới của Ansaldo Energia cho biết, Ansaldo Energia là tập đoàn công nghệ năng lượng của Ý có lịch sử hoạt động từ năm 1853 và là một trong những tên tuổi lâu đời nhất tại châu Âu trong lĩnh vực công nghệ phát điện.

Với hơn 170 năm kinh nghiệm về kỹ thuật và chế tạo, công nghệ của Tập đoàn đã và đang được triển khai tại hơn 1.000 nhà máy điện ở 100 quốc gia trên thế giới, tổng công suất lắp đặt khoảng 300 GW. Với mạng lưới hoạt động quốc tế và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát điện, Ansaldo Energia hướng tới đồng hành cùng các đối tác trong việc phát triển các dự án năng lượng có hiệu suất cao, độ tin cậy và khả năng vận hành lâu dài.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trungnam Group và Shanghai Electric cũng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), xác lập cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp trong việc cung cấp các hệ thống thiết bị thuộc chu trình phát điện hơi của Nhà máy điện khí LNG Cà Ná.

Theo định hướng hợp tác, Shanghai Electric dự kiến tham gia cung cấp cụm thiết bị tuabin hơi, máy phát tuabin hơi, lò thu hồi nhiệt (HRSG), bình ngưng và các hệ thống phụ trợ liên quan. Đây là những cấu phần quan trọng trong chu trình phát điện hỗn hợp, góp phần tận dụng nhiệt từ khí thải tuabin khí để tiếp tục sản xuất điện, nâng cao hiệu suất tổng thể của nhà máy.

Việc ký kết hợp đồng với Ansaldo Energia và thiết lập khuôn khổ hợp tác với Shanghai Electric tiếp tục khẳng định định hướng của Trungnam Group trong việc chủ động kết nối các đối tác công nghệ quốc tế, huy động nguồn lực và kinh nghiệm toàn cầu để phát triển các dự án năng lượng quy mô lớn tại Việt Nam.

Với các bước chuẩn bị về công nghệ, thiết bị và đối tác, Trungnam Group đang tập trung nguồn lực để triển khai Dự án điện khí LNG Cà Ná theo kế hoạch, hướng đến mục tiêu hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2030.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná có công suất quy hoạch 1.500 MW, tổng mức đầu tư dự kiến gần 2,2 tỷ USD. Đây là dự án đấu thầu quốc tế thành công đầu tiên trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đơn vị trúng thầu là Liên danh Trungnam - Sideros River, có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung nguồn điện quy mô lớn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Với định hướng phát triển các dự án năng lượng mới có quy mô mang tính bền vững, Trungnam đã tiến hành các thử nghiệm, trực tiếp hướng đến các giải pháp năng lượng hiện đại như khí LNG, khí Hydro mang tính ứng dụng, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả vận hành và đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Với kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng phức tạp, Trungnam Group đang tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm huy động nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm để phát triển các dự án năng lượng mới tại Việt Nam.

Để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác đúng tiến độ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Trungnam Group tiếp tục huy động nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các đối tác để triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai hiệu quả./.

Nghị quyết 70-NQ/TW: Khánh Hòa đốc thúc đầu tư phát triển điện khí LNG Cà Ná Tỉnh Khánh Hòa rất kỳ vọng khi dự án điện khí LNG Cà Ná hoàn thiện đầu tư sẽ từng bước định hình một “thủ phủ” công nghiệp, hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh.