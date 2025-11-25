Khơi mở không gian hợp tác giữa Việt Nam và các nước khu vực Trung Đông-châu Phi

Theo đặc phái viên TTXVN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và hoạt động song phương tại Nam Phi.

Chuyến công tác đã khơi mở và làm sống động trở lại không gian hợp tác giữa Việt Nam với các nước ở khu vực Trung Đông-châu Phi.

Tại cả 3 nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhận được sự đón tiếp rất trọng thị, thân tình, thể hiện sự coi trọng mối quan hệ truyền thống, cũng như mong muốn thắt chặt, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Trong chuyến công tác 9 ngày kể cả thời gian di chuyển, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có lịch trình làm việc dày đặc và hiệu quả cao với khoảng 80 hoạt động. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã có các cuộc hội kiến, hội đàm hầu hết lãnh đạo cấp cao nhất của Kuwait, Algeria, Nam Phi.

Kết quả đặc biệt của chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuwait, Algeria, Nam Phi là cả 3 nước đều nhất trí và công bố nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên Đối tác Chiến lược. Đây cũng là 3 nước đầu tiên ở khu vực Trung Đông, châu Phi mà Việt Nam có quan hệ Đối tác Chiến lược; mở ra chương mới cho quan hệ truyền thống và nhiều tiềm năng giữa Việt Nam với không chỉ với 3 nước mà cả khu vực Trung Đông và châu Phi.

Việc nâng cấp quan hệ với các nước lên Đối tác Chiến lược phản ánh sự tin cậy chính trị cao; mở rộng quy mô và phạm vi hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo. Trong đó, xác định hợp tác kinh tế là cơ sở thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Như Thủ tướng đã khẳng định việc nâng cấp quan hệ, với các nước giúp “tăng cường đoàn kết, gắn bó để tạo nên sức mạnh; đẩy mạnh hợp tác để tạo ra lợi ích; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và địa phương để củng cố lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau."

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, việc Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược với Kuwait, Algeria, Nam Phi, cùng với quan hệ chính trị, mặt kinh tế, cho thấy cả ba nước đều rất sẵn sàng tăng cường hợp tác trao đổi quốc phòng, an ninh với Việt Nam.

Cùng với đó, ba quốc gia sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam tăng cường quan hệ với khu vực Trung Đông-châu Phi, thông qua tổ chức Hợp tác vùng vịnh (GCC) mà Kuwait là một thành viên quan trọng hay Liên minh châu Phi mà Nam Phi và Algeria là những nước có vị trí quan trọng quan hệ với các nước khác.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới chức, các doanh nghiệp các nước; dự các diễn đàn kinh tế, diễn đàn doanh nghiệp. Nhân dịp này, Việt Nam và các nước đã ký hơn 10 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể; doanh nghiệp Việt Nam - các nước cũng ký các thỏa thuận hợp tác thúc đẩy thương mại, đầu tư trong thời gian tới. Đây là những thỏa thuận đầu tiên hiện thực hóa khuôn khổ hợp tác mới - Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và 3 nước.

Thông qua các chương trình, dự án cụ thể, Việt Nam và 3 nước không chỉ khai thác sâu hơn các lĩnh vực hợp tác truyền thống mà thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới như: khai khoáng; thăm dò, khai thác, lọc hóa dầu; năng lượng, nông nghiệp; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hàng không, du lịch, giao lưu nhân dân…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Intimex, cho biết ngay trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ, Intimex đã ký hợp đồng lớn nhất từ trước tới nay với đối tác Algeria về xuất khẩu cà phê, với 24.000 tấn/năm, trị giá 110 triệu USD. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng xin được gặp và làm việc với Intimex để tiếp tục có thể ký hợp đồng tiếp theo không chỉ để tiêu dùng mà còn cung cấp cho các nước xung quanh khu vực của Algeria.

Với quan điểm, quan hệ Việt Nam với Kuwait, Algeria, Nam Phi có giá trị cốt lõi chung quan trọng là sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, do đó cần phát huy di sản này trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay và trong tương lai để mỗi nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc hơn, nhân dân mỗi nước ngày càng hạnh phúc, ấm no hơn, trong chuyến công tác, tại các nước Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều hoạt động như: phát biểu chính sách, tham dự các hoạt động văn hoá; thăm các cơ sở kinh tế-xã hội của 3 nước…

Tổng Bí thư Đảng mặt trận giải phóng dân tộc Algeria (FLN) Abdelkrim Benmebarek cho biết công cuộc giành độc lập dân tộc của Việt Nam trước chế độ thực dân đã là nguồn cảm hứng cho các dân tộc trên thế giới đứng lên thoát khỏi ách áp bức.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Algeria đã chỉ đạo rất quyết liệt các bộ, ngành, tổ chức triển khai ngay các công việc cụ thể, làm sống động các thoả thuận mà 2 bên đã ký kết, trong đó có thoả thuận hợp tác giữa Đảng FLN và Đảng Cộng sản Việt Nam; quyết tâm hiện thực hóa những gì mà cha ông, các thế hệ cách mạng đi trước của hai nước mong muốn.

Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại cả 3 nước, chứng kiến tình cảm của bà con luôn khát khao, hướng về quê hương, đất nước, Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn những tình cảm của bà con dành cho quê hương, đất nước; khẳng định “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của bà con cũng như bao người Việt Nam khác ở trong cũng như ngoài nước là tài sản vô giá của đất nước; Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài có cơ hội hướng về cội nguồn và phát triển một cách thuận lợi nhất.

Đặc biệt, dù hoạt động dày đặc, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn thường xuyên chỉ đạo công việc trong nước, trong đó đã chủ trì 2 cuộc họp trực tuyến từ Algeria và Nam Phi với trong nước để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang gây hậu quả nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, trong đó có cuộc họp trong đêm theo giờ địa phương.

Một trong những trọng tâm trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ là tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi - Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao các nước thành viên G20, 20 quốc gia khách mời cùng 21 lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các phát biểu quan trọng trong các phiên họp, đưa ra các đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tiến bộ trên thế giới, đồng thời chia sẻ với bạn bè quốc tế về tình hình của Việt Nam, đường lối phát triển và những nỗ lực của Việt Nam đạt được.

Phát biểu tại phiên thảo luận quan trọng với chủ đề về: “Phát triển kinh tế bền vững và bao trùm - không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Các đóng góp của G20 đối với một thế giới tự cường," với phương châm “đoàn kết để có sức mạnh - hợp tác để có lợi ích, đối thoại để có lòng tin," Thủ tướng Chính phủ đề xuất 3 bảo đảm chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Còn phát biểu tại Phiên thảo có chủ đề “Một tương lai công bằng và công lý cho tất cả mọi người”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh Nam Phi lựa chọn chủ đề “Khoáng sản chiến lược, việc làm bền vững và trí tuệ nhân tạo," phản ánh đúng 3 chuyển động lớn của thế giới hiện nay: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi nhân khẩu-lao động.

Để góp phần tạo ra một tương lai công bằng, bình đẳng và công lý cho các quốc gia và mọi người dân trên toàn cầu, Thủ tướng chia sẻ 3 ưu tiên chiến lược về: xây dựng quan hệ đối tác về khoáng sản chiến lược công bằng, bình đẳng, ổn định, minh bạch, “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ;" tạo đột phá về đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển thị trường việc làm hiện đại, hiệu quả, bền vững; xây dựng và phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo vì con người mà không thay thế con người.

Với phương châm “cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng niềm tin, hành động; cùng phát triển, thụ hưởng," Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với G20 và cộng đồng quốc tế triển khai các ưu tiên chiến lược nêu trên bằng các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực, góp phần mang lại thịnh vượng cho các quốc gia và mọi người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025, Matamela Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết tham dự Hội nghị lần này, ngoài đóng góp chung vào một sự kiện quốc tế rất quan trọng, phù hợp với đường lối đối ngoại, thể hiện Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế như Dự thảo Báo cáo trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã nêu là Việt Nam sẽ đóng góp một cách chủ động, tích cực vào việc giải quyết các vấn đề chung thì Việt Nam cũng có thêm điều kiện để tranh thủ sự hợp tác của các thể chế đa phương, trong đó có 20 các tổ chức quốc tế.

Nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này, Thủ tướng Chính phủ đã có gặp gỡ với hơn 30 lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế để trao đổi, thúc đẩy quan hệ song phương. Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế đã đi thẳng thảo luận về từng vấn đề, chương trình, dự án cụ thể.

Chuyến công tác tới 3 nước Kuwait, Algeria, Nam Phi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành công rất tốt đẹp; tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Kết luận số 125-KL/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Kết quả chuyến công tác là cơ sở quan trọng, là động lực, là nguồn cảm hứng, góp phần để các bộ, ngành, địa phương cả nước tiếp tục hiện thực hóa quyết tâm, khát vọng phát triển; thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ cho mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Thủ tướng kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi Chiều 23/11/2025 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân rời thành phố Johannesburg, Nam Phi, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.