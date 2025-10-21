Khởi tố giám đốc An Thịnh Food - công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai (sinh năm 1977, trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 3, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 17/6/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường kiểm tra đột xuất Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại An Thịnh Food (địa chỉ tại xóm 6, xã Đô Lương), do Phan Thị Mai làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3.934 thùng dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng lên tới 37.618 lít, được xác định là do công ty này trực tiếp sản xuất.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 4/2024 đến thời điểm bị kiểm tra, công ty Công ty TNHH An Thịnh Food (Thuần Trung, Nghệ An) đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả. Ảnh: TTXVN phát)

Theo tài liệu điều tra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại An Thịnh Food được thành lập ngày 26/3/2024, đăng ký ngành nghề chính là sản xuất dầu, mỡ động, thực vật.

Phan Thị Mai đã tổ chức xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, nguyên liệu và thuê nhân công để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold cung cấp ra thị trường.

Tuy nhiên, với mục đích trục lợi, Mai đã chỉ đạo toàn bộ quy trình sản xuất dầu ăn thực vật (dầu cọ) không bổ sung Vitamin A như quy định nhưng vẫn in trên nhãn mác thông tin “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng, nâng cao giá trị thương mại.

Bên cạnh đó, công ty không thực hiện việc thu hồi các sản phẩm đã lưu thông trên thị trường.

Kết quả giám định chuyên môn cho thấy, sản phẩm của công ty ghi trên nhãn có chỉ tiêu Natri là 23,7 mg/100g nhưng thực tế chỉ dưới 0,3 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ số dầu ăn do An Thịnh Food sản xuất được xác định là hàng giả.

Từ tháng 4/2024 đến thời điểm bị kiểm tra, công ty đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, phân phối cho các đại lý và khách hàng tại Nghệ An cùng nhiều tỉnh, thành phố miền Trung như Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật./.