Khu vực giữa Biển Đông biển động dữ dội do ảnh hưởng bão số 15

Bão số 15 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ, do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông có gió rất mạnh, sóng cao, biển động dữ dội.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 13 giờ ngày 28/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Tây Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 3-5km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 3-5km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ 3-5km/h, sau đó có khả năng đổi hướng Tây với tốc độ 5-10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Do tác động của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng và ngày 28/11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng tránh, ứng phó bão số 15 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 231/CĐ-TTg ngày 26/11/2025 về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15 năm 2025.