Triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng tránh, ứng phó bão số 15

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 231/CĐ-TTg ngày 26/11/2025 về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15 năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục, sát diễn biến tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 15 bảo đảm kịp thời, hiệu quả, với phương châm chủ động phòng ngừa "từ sớm, từ xa" ứng phó ở mức cao nhất, quyết liệt nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết./.