Kiến tạo tư duy chiến lược cho lãnh đạo Việt trong kỷ nguyên số

Giữa làn sóng chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu, việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững trở thành ưu tiên hàng đầu của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa – Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Cuộc sống số (DIGILIFE), chuyên gia chiến lược và là giảng viên của chương trình “Chiến lược phát triển trong kỷ nguyên vươn mình”, chia sẻ cùng chúng tôi về cách thức kiến tạo tư duy chiến lược mới cho lãnh đạo Việt, cũng như gửi gắm thông điệp tri ân tới đội ngũ giảng viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa – Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Cuộc sống số (DIGILIFE). Ảnh: PV (Vietnam+)

Phóng viên: Thưa ông, điều gì khiến ông tâm huyết với việc đào tạo về chiến lược trong thời đại chuyển đổi số?

Nguyễn Hữu Thái Hòa: Tôi từng trải qua 21 năm làm việc trong các tập đoàn toàn cầu, và khi về nước đã nhận ra rằng điểm yếu lớn nhất của doanh nghiệp Việt không phải là năng lực tài chính và nguồn lực, mà là thiếu tư duy chiến lược và khát vọng lớn. Đôi khi sự tụt hậu về kinh tế sau chiến tranh đã khiến tư duy phát triển bị đóng khung trong kiểu “con nhà nghèo” lúc nào cũng nghĩ vượt khó trước mắt chứ chưa dám nghĩ đến vai trò dẫn dắt, làm chủ cuộc chơi.

Khi công nghệ và dữ liệu đang thay đổi mọi thứ, tôi càng thấy rõ vai trò của người lãnh đạo không chỉ là “quản lý” mà phải là thủ lĩnh với nhiệm vụ là “kiến trúc sư tương lai” cho tổ chức mình.

Chính vì vậy, tôi chọn con đường đào tạo môn chiến lược để lan tỏa tư duy đột phá – để các nhà lãnh đạo Việt Nam học cách “nhìn xa hơn, nghĩ khác đi và có hành động đúng đắn hơn”.

Câu slogan “THINK BIG & DO RIGHT” – nghĩ lớn & làm đúng đã luôn xuất hiện trong các bài giảng chiến luợc của tôi hơn 15 năm nay.

Phóng viên: Trong khóa học “Chiến lược phát triển trong kỷ nguyên vươn mình”, ông nhấn mạnh những yếu tố cốt lõi nào?

Nguyễn Hữu Thái Hòa: Chúng tôi bắt đầu bằng việc giúp học viên hiểu tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi – ba yếu tố nền tảng của mọi chiến lược. Tuy nhiên đặt trong ngữ cảnh mới, một “khúc cua” chiến lược chỉ có chu kỳ sau mỗi 15 năm với Chuyển Đổi Số trong kỷ nguyên Số, tôi mong các học viên là lãnh đạo đọt phá sẽ năm bắt được cơ hội của mình.

Tôi luôn nói rằng: “Doanh nghiệp không thể đi xa nếu không biết mình là ai và muốn đi về đâu. Trong kỷ nguyên số lại càng phải sẳn sàng dấn than đánh đổi để không bị tụt lại phía sau” Sau đó, học viên được thực hành các công cụ hiện đại như PESTEL, SWOT, QSPM, Balanced Scorecard (BSC), KPI,… tất cả đều trong ngữ cảnh CMCN4.0 để biến chiến lược thành hành động “số” thật cụ thể.

Mục tiêu cuối cùng là giúp họ tự xây dựng được bản đồ chiến lược riêng cho doanh nghiệp, chứ không phụ thuộc vào tư vấn bên ngoài. Mỗi lớp học sẽ xây dựng mẫu 1 mô hình “hội đồng khoa học” nội sinh phục vụ cho các chương trình “tái cấu trúc” bản thân và tổ chức của mình.

Phóng viên: Theo ông, sự khác biệt giữa “lập kế hoạch” và “tư duy chiến lược” là gì?

Nguyễn Hữu Thái Hòa: Rất nhiều người vẫn nhầm lẫn hai khái niệm này. Kế hoạch là làm thế nào để hoàn thành một mục tiêu đã có; còn chiến lược là chọn đúng mục tiêu để theo đuổi.

Người làm chiến lược cần nhìn được bức tranh lớn, dự báo được xu hướng và biến động của thị trường và đưa ra đích đến. Sau đó cả tổ chức phải cùng nhau lên kế hoạch để đạt được các mục tiêu đó.

Chiến lược không chỉ là công cụ quản trị, mà là năng lực tư duy dài hạn, khát vọng bay bổng để giúp tổ chức vươn mình, vượt ngưỡng trong bối cảnh thế giới đang biến động liên tục, đứng yên là tụt hậu và bị đào thải.

Phóng viên: Trong khóa học có nhắc đến triết lý “From survival mode to future creation mode”. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về thông điệp đào tạo của DIGILIFE muốn gửi đến học viên?

Nguyễn Hữu Thái Hòa: Đó là tinh thần mà DIGILIFE chúng tôi luôn muốn truyền tải cho học viên.

Phần lớn doanh nghiệp Việt vẫn đang vận hành theo “chế độ sinh tồn” – tức là chỉ tập trung vào tồn tại hôm nay, thay vì sáng tạo tương lai ngày mai.

Tôi mong họ chuyển sang future creation mode (tên cuốn sách nổi tiêng của GS Do Thái Shlomo Shoham) – nơi mà lãnh đạo từ trong đống tro tàn và những khó khăn cùng cực nhất của tổ chức để tồn tại (survival mode) mới có thể nhìn ra giá trị cốt lõi và chủ động kiến tạo tầm nhìn lớn lao, đổi mới sản phẩm dịch vụ, định hình lại ngành nghề, thay vì chỉ phản ứng đơn lẻ với nhu cầu thay đổi.

Đó là cách để Việt Nam “định vị trung tâm” trong kỷ nguyên số – trở thành người dẫn đầu chứ không mãi chạy theo các cường quốc.

Phóng viên: Theo ông, để doanh nghiệp thực sự “vươn mình”, người lãnh đạo cần bắt đầu từ đâu?

Nguyễn Hữu Thái Hòa: Trước hết, phải dám nhìn thẳng vào thực trạng – mình đang ở đâu, mạnh ở điểm nào, yếu ở đâu.

Thứ hai là dám thay đổi tư duy & hành động, sẵn sàng học hỏi & đánh đổi với cái mới.

Và cuối cùng, là xây dựng đội ngũ cùng chí hướng, vì không ai có thể tạo chiến lược một mình. Lãnh đạo thời nay phải biết lắng nghe, biết trao quyền và khơi dậy cảm hứng để cả tổ chức cùng hướng về tương lai.

Phóng viên: Là người đứng đầu DIGILIFE, ông có thể chia sẻ đôi nét về cách doanh nghiệp của ông đang “vươn mình” trong hành trình chiến lược mới?

Nguyễn Hữu Thái Hòa: DIGILIFE được tôi định vị như một doanh nghiệp chiến lược số (Strategic Digital Enterprise) – nơi kết hợp giữa tư duy chiến lược, công nghệ và giáo dục. Chúng tôi vừa làm tư vấn – đào tạo – triển khai chuyển đổi số cho nhiều bộ, ngành, tập đoàn, vừa phát triển các nền tảng dữ liệu và học tập số mang thương hiệu Việt.

DIGILIFE từ thế mạnh truyền thống của ngành truyền thông, báo chí, hiện đang mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ mới, dùng AI ứng dụng trong đào tạo, quản trị chiến lược số và hệ sinh thái phân tích dữ liệu doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của các tổ chức trong hành trình kiến tạo tương lai số và vươn ra toàn cầu.

Điều khiến tôi tự hào nhất không phải là quy mô, mà là đội ngũ trẻ – những “chiến lược gia số” GenZ đang trưởng thành từng ngày trong văn hóa học hỏi và sáng tạo. Làm việc với đội ngũ trẻ trung thật là niềm hạnh phúc.

Phóng viên: Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ông có lời nhắn gửi gì tới các giảng viên, đồng nghiệp trong lĩnh vực đào tạo?

Nguyễn Hữu Thái Hòa: Tôi luôn tin rằng vai trò người thầy hiện nay đã thay đổi nhiều cả về triết lý phát triển lẫn hành động. Thầy không chỉ dạy kiến thức (thứ có sẳn rất nhiều trên MXH và AI), mà còn phải dạy cách tư duy, cách chọn lọc, cách sống và sẳn sàng đồng hành cùng kết quả với học viên của mình.

Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ có thể thay thế nhiều thứ, thì điều con người cần nhất chính là sự dẫn dắt bằng tri thức và định hướng nhân cách. Nhân ngày 20/11, Tôi xin gửi lời tri ân tới tất cả những người đang làm công tác đào tạo – từ trường học đến doanh nghiệp – hãy dũng cảm dấn thân trở thành “Người Thầy 4.0” trong một thế giới mới, rộng mở, vì họ là những “kiến trúc sư thầm lặng” đang xây nền cho tương lai đất nước vươn mình.

Chúc các thầy cô luôn giữ ngọn lửa đam mê, luôn sáng tạo và nhân văn trong từng bài giảng.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông. Chúc ông sức khỏe và luôn tràn đầy năng lượng để đạt nhiều thành công./.