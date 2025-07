Kinh tế Việt Nam 6 tháng năm 2025: Thể chế tạo động lực cho tăng trưởng

Nhu cầu tiêu thụ than cho sản xuất điện trong quý 3 dự báo sẽ giảm do thời tiết bất lợi và sản lượng điện giảm tải, TKV đã xây dựng phương án đảm bảo sản xuất, tiêu thụ than và phòng chống mưa bão.