Kỳ vọng vào lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran giúp Phố Wall tăng điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần (16/6), nhờ giá dầu giảm sau khi các cuộc tấn công giữa Israel và Iran không ảnh hưởng đến sản lượng và xuất khẩu dầu, qua đó giúp xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về khả năng giá năng lượng tăng cao làm gia tăng áp lực lạm phát.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 317,30 điểm (tương đương 0,75%) lên 42.515,09 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 56,14 điểm (0,94%) lên 6.033,11 điểm.

Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng mạnh 294,39 điểm (1,52%) lên 19.701,21 điểm - mức tăng tính theo tỷ lệ phần trăm cao nhất trong một ngày kể từ 27/5.

Giá dầu thô thế giới đã giảm hơn 1% khi kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran bắt đầu hình thành sau nhiều ngày hai bên phóng tên lửa qua lại. Iran đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy lệnh ngừng bắn, trong khi Thủ tướng Israel tuyên bố nước này đang ở “ngưỡng cửa chiến thắng.”

Trước đó, trong phiên cuối tuần trước (13/6), giá dầu đã tăng hơn 7% khi Israel bắt đầu ném bom các mục tiêu ở Iran.

Theo các nguồn tin của Reuters, Iran đã đề nghị Qatar, Saudi Arabia và Oman gây sức ép với ông Trump nhằm thuyết phục Israel ngừng bắn, đổi lại Tehran sẽ mềm mỏng hơn trong đàm phán hạt nhân.

Ông George Young, Giám đốc danh mục đầu tư tại công ty Villere & Co ở New Orleans, nhận định: “Yếu tố khó lường là diễn biến của giá dầu... bất kỳ động thái địa chính trị nào cũng có thể tác động lớn đến lĩnh vực năng lượng và nền kinh tế nói chung. Nếu người tiêu dùng trở nên lo ngại và hạn chế chi tiêu do sợ lạm phát, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp, bất kể ngành nào.”

Giới đầu tư cũng đang chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuộc họp ngày 18/6 tới. Phần lớn dự báo cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất.

Theo dữ liệu từ LSEG, thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9/2025, với xác suất 61,1% cho mức giảm ít nhất 0,25 điểm phần trăm.

Trong tuần này, các số liệu kinh tế đáng chú ý khác còn bao gồm doanh số bán lẻ tháng Năm của Mỹ, giá nhập khẩu và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch chiều 16/6, chỉ số VN-Index tăng 23,17 điểm, tương đương 1,76%, lên 1.338,66 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng tăng 3,3 điểm, tương đương 1,47%, đạt 228,12 điểm./.

