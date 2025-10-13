Lãi suất ngân hàng ngày 13/10: Gửi tiền online kỳ hạn nào hấp dẫn nhất?

Sáng 13/10, thị trường lãi suất huy động trực tuyến tiếp tục ghi nhận những điều chỉnh mới, trong đó đáng chú ý là ngân hàng ngoại Standard Chartered tăng mạnh lãi suất cho nhiều kỳ hạn.

Trong khi đó, các ngân hàng trong nước và nhóm Big4 vẫn giữ mức ổn định hoặc tăng nhẹ để duy trì hấp dẫn vốn gửi.

Với sự gia tăng nhẹ ở một số kỳ hạn, người gửi tiền càng cần cân nhắc kỳ hạn phù hợp để tối ưu lợi nhuận mà vẫn giữ tính linh hoạt vốn.

Lãi suất gửi online cao nhất ở các kỳ hạn

Trong số các ngân hàng niêm yết công khai, Standard Chartered là cái tên nổi bật khi điều chỉnh lãi suất huy động trực tuyến tăng từ 1-3 điểm cơ bản/ năm đối với các kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Theo biểu lãi suất mới công bố, kỳ hạn 1 tháng được áp dụng mức 2,6%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 2,75%, và kỳ hạn 3 tháng đã lên tới 3,10%/năm.

Tiếp nối đó, ngân hàng này nâng lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên 3,80%/năm và kỳ hạn 9 tháng lên 4,40%/năm.

Đáng chú ý hơn, mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất do Standard Chartered niêm yết là 4,74%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12-36 tháng.

Bên cạnh đó, tại các ngân hàng nước ngoài hoặc liên doanh, Public Bank hiện niêm yết lãi suất cao nhất khu vực là 5,95%/năm cho khoản gửi trực tuyến kỳ hạn 18 tháng.

Woori Bank dẫn đầu ở kỳ hạn 24 tháng với 5,80%/năm.

Ngân hàng VRB (Việt Nga) cũng ghi nhận mức cao 5,70%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Trong nhóm ngân hàng ngoại, lãi suất kỳ hạn 12 tháng phổ biến cao nhất hiện là 5,50%/năm, cùng mức này được dùng bởi Public Bank, Indovina Bank và VRB.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, VRB dẫn đầu với 5,10%/năm, theo sau là CIMB và Public Bank với mức 5,00%/năm; các ngân hàng khác niêm yết dưới 5%/năm.

Với kỳ hạn 3 tháng, ngân hàng CIMB đang dẫn đầu thị trường với mức 4,50%/năm, và cũng dẫn đầu kỳ hạn 1 tháng với 4,30%/năm.

Lãi suất của nhóm Big4

Lãi suất huy động nhóm Big4 (gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank) dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.

Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn. Ngân hàng áp dụng mức lãi suất 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, trong khi ba ngân hàng còn lại giữ ở mức 1,6%/năm.

Với kỳ hạn 3-5 tháng, Agribank niêm yết 2,4%/năm, cao hơn hẳn mức 1,9%/năm của VietinBank, Vietcombank, BIDV.

Ở kỳ hạn 6-11 tháng, Agribank cũng dẫn đầu với 3,5%/năm, vượt mức 2,9-3%/năm tại các ngân hàng còn lại.

Riêng kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank đang áp dụng 4,6%/năm, thấp hơn mức 4,7%/năm của ba ngân hàng cùng nhóm.

Từ 24 tháng trở lên, Vietcombank vẫn neo ở mức 4,7%/năm, còn BIDV, VietinBank và Agribank đều ở mức 4,8%/năm.

Lãi suất đặc biệt cao kèm điều kiện

Trong khi biểu lãi suất công khai là “mắt xích trung bình,” nhiều ngân hàng áp dụng mức lãi suất đặc biệt rất cao cho các khoản gửi lớn hoặc kỳ hạn dài, dưới điều kiện số dư tối thiểu.

Ví dụ, PVcomBank áp dụng lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng nếu khách hàng gửi ít nhất 2.000 tỷ đồng.

HDBank triển khai lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Vikki Bank áp dụng 7,5%/năm cho khoản gửi từ 13 tháng trở lên nếu số dư tối thiểu 999 tỷ đồng.

Bac A Bank niêm yết 6,2%/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng với số tiền gửi lớn.

IVB đưa ra lãi suất đặc biệt 6,15% cho kỳ hạn 36 tháng với số dư từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

ACB áp dụng lãi suất 6,0%/năm kỳ hạn 13 tháng cho khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên.

LPBank với khoản gửi từ 300 tỷ đồng trở lên áp dụng mức 6,5%/năm (lĩnh lãi cuối kỳ), 6,3%/năm (lĩnh lãi hàng tháng) và 6,07%/năm (lĩnh lãi đầu kỳ).

Viet A Bank áp dụng sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài với mức lãi suất cao nhất lên tới 6,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng; điều kiện gửi tối thiểu 100 triệu đồng và giao dịch tại quầy.

Như vậy, những mức lãi suất đặc biệt 6-9%/năm hiện chỉ dành cho các khách hàng rất có điều kiện: số dư lớn, kỳ hạn dài, hoặc chịu ràng buộc về hình thức gửi./.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 9/10: Các gói 'lãi suất đặc biệt' của ngân hàng Hiện nay, mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện vẫn dao động từ 6-9%/năm, áp dụng chủ yếu cho nhóm khách hàng có số dư gửi lớn và kỳ hạn dài.