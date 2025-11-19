Lãi suất ngân hàng ngày 19/11: Khách gửi tiền có cơ hội hưởng lợi lớn

Lãi suất ngân hàng ngày 19/11 tiếp tục nóng lên khi hàng loạt nhà băng đồng loạt điều chỉnh biểu lãi, tạo ra mặt bằng mới cao nhất trong nhiều tháng. Xu hướng tăng này diễn ra mạnh mẽ từ đầu tháng 11 đến nay, với 17 ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất và 16 nhà băng trong số đó lựa chọn tăng lãi suất.

Diễn biến mới phản ánh rõ áp lực hút vốn cuối năm, đồng thời mở ra cơ hội hưởng lợi đáng kể cho khách gửi tiết kiệm trong bối cảnh thanh khoản thị trường có nhiều biến động.

Lãi suất ngắn hạn tăng mạnh

Diễn biến đáng chú ý nhất trong đợt điều chỉnh lãi suất ngân hàng ngày 19/11 đến từ nhóm kỳ hạn dưới 6 tháng, khi nhiều nhà băng đã đưa mức lãi lên kịch trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nam A Bank là tâm điểm khi tăng đồng loạt tất cả kỳ hạn gửi trực tuyến. Lãi suất 1 tháng tăng thêm 0,8 điểm %, lên 4,6%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng thêm 0,85 điểm %.

Các kỳ hạn 3-5 tháng đồng loạt được nâng lên 4,75%/năm - mức trần tối đa cho phép. Động thái này ngay lập tức kéo theo nhiều ngân hàng khác như MBV, Techcombank hay Bac A Bank niêm yết mức 4,75%/năm cho nhóm kỳ hạn ngắn, khiến cuộc đua hút vốn ngắn hạn nóng lên rõ rệt.

NCB cũng bước vào vòng điều chỉnh tăng mạnh: lãi suất 1-5 tháng tăng lên 4,3-4,7%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng quanh mức 5,65-5,75%/năm; nhóm 10-12 tháng tăng lên 5,8%/năm. Với mặt bằng mới này, NCB trở thành một trong những ngân hàng có mức lãi cạnh tranh nhất ở các kỳ hạn trung bình.

Tính riêng từ đầu tháng 11, đã có 17 ngân hàng cập nhật biểu lãi suất, trong đó 16 nhà băng tăng lãi, gồm VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Sacombank, BaoViet Bank, PVcomBank, Techcombank, LPBank, Cake by VPBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank và NCB.

Chỉ KienlongBank điều chỉnh trái chiều ở một số kỳ hạn nhưng vẫn tăng lãi cho kỳ hạn ngắn.

Làn sóng tăng lan sang các kỳ trung và dài hạn

Không chỉ các kỳ hạn ngắn, nhóm kỳ hạn dài cũng chứng kiến đà tăng rõ rệt trong ngày 19/11, đặc biệt ở các ngân hàng có nhu cầu lớn về vốn ổn định.

Nam A Bank tiếp tục dẫn đầu khi nâng lãi kỳ hạn 6 tháng lên 5,7%/năm; kỳ hạn 7-11 tháng lên 5,6%/năm; nhóm 12-13 tháng đạt 5,7%/năm; và 14-17 tháng lên 5,8%/năm. Ngay cả kỳ hạn rất dài 24-36 tháng cũng được đẩy lên 5,9%/năm.

Bên cạnh đó, nhà băng này còn tung ra mức lãi suất đặc biệt 6,3-6,5%/năm cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng với kỳ hạn 24-36 tháng, hướng tới nhóm khách hàng lớn.

Trên thị trường lãi suất cao, mức ưu đãi đặc biệt được nhiều ngân hàng đưa lên vùng 6,5-9%/năm nhưng đi kèm điều kiện ngặt nghèo về số dư tối thiểu.

PVcomBank hiện dẫn đầu với 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, yêu cầu duy trì số dư tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng khác như HDBank, Vikki Bank, IVB, ACB hay LPBank cũng công bố mức lãi từ 6-8,1%/năm cho các khoản tiền lớn từ vài trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

Dù vậy, không ít ngân hàng vẫn duy trì mức lãi trên 6%/năm mà không đòi hỏi số dư tối thiểu, giúp người gửi tiền thông thường có thêm lựa chọn.

Vikki Bank, Cake by VPBank, HDBank, BVBank, Viet A Bank và Bac A Bank là nhóm nổi bật với mức lãi 6-6,5%/năm cho kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên. Chẳng hạn, Cake by VPBank niêm yết 6,5%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng; Bac A Bank cũng đưa mức 6,5%/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng.

Cuộc đua lãi suất vẫn tiếp tục?

Việc lãi suất ngân hàng ngày 19/11 đồng loạt tăng mạnh ở cả kỳ hạn ngắn lẫn dài cho thấy áp lực huy động vốn đang tăng nhanh vào thời điểm các ngân hàng chuẩn bị chốt sổ cuối năm. Mức lãi suất cao đang giúp người gửi tiền hưởng lợi trực tiếp, đặc biệt là nhóm chọn kỳ hạn dài hoặc có nguồn vốn lớn đáp ứng điều kiện ưu đãi.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng mặt bằng lãi suất khó duy trì đà tăng quá mạnh trong thời gian dài do vẫn phụ thuộc định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước và nhu cầu tín dụng thực tế.

Dù vậy, trong ngắn hạn, cuộc đua lãi suất nhiều khả năng chưa hạ nhiệt, nhất là khi các nhà băng tiếp tục cạnh tranh để đảm bảo nguồn vốn cho giai đoạn cao điểm cuối năm./.

