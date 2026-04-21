Lâm Đồng: Động viên chiến sỹ cứu hỏa bị thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 21/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho các cán bộ, chiến sỹ bị thương trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly-Đà Lạt, xảy ra vào ngày 19/4.

Trước đó, trong quá trình tiếp cận sâu vào khu vực cháy để ngăn lửa lan rộng, Đại úy Nguyễn Trí Long, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) không may bị sập cấu kiện tại tầng 2, rơi xuống đất và bị chấn thương nặng vùng hông và lưng.

Dù bị thương, Đại úy Long vẫn đề nghị tiếp tục tham gia làm nhiệm vụ. Sau khi đám cháy được khống chế, đồng đội đã đưa anh ra ngoài sơ cứu và chuyển đến bệnh viện điều trị.

Đoàn công tác của Công an tỉnh Lâm Đồng do Đại tá Trần Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các cán bộ, chiến sỹ bị thương trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đại tá Trần Văn Mười ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy của lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; khẳng định đây là những hành động thể hiện rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng động viên Đại úy Long giữ vững tinh thần, tích cực điều trị, chấp hành tốt chỉ định của y, bác sỹ để sớm hồi phục sức khỏe, trở lại công tác.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng khẳng định sẽ chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ bị thương; bảo đảm quyền lợi theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí ổn định sức khỏe và tiếp tục cống hiến…

Trước đó phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ ngày 19/4, lửa bùng phát từ một căn nhà gỗ trên đường Tô Ngọc Vân rồi nhanh chóng lan rộng, đe dọa nhiều căn nhà liền kề.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan và tìm kiếm cứu nạn.

Sau hơn một giờ nỗ lực, đến khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, đám cháy được khống chế và không có thiệt hại về người./.

