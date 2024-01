Làng hoa Tết lớn nhất miền Trung: Người trồng phấn khởi vì được mùa, được giá

Vào dịp cuối năm, nhu cầu các loại quả như chùm ruột, tắc, me, chuối phục vụ làm mứt kẹo ngày Tết ở Bến Tre tăng cao, do đó giá của các loại sản phẩm này cũng tăng nhiều lần so với ngày thường.