Liên minh châu Âu gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm một năm

Ngày 3/10, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn thêm một năm, đến ngày 9/10/2026, các biện pháp hạn chế nhằm vào những cá nhân và tổ chức liên quan đến các hoạt động của Nga.

Theo quyết định này, tổng cộng 47 cá nhân và 15 tổ chức tiếp tục bị phong tỏa tài sản, cấm công dân và doanh nghiệp EU cung cấp tài chính hoặc nguồn lực kinh tế./.

