Long An đầu tư hơn 16.500 tỷ đồng xây tuyến đường trọng điểm thúc đẩy kinh tế

Tỉnh Long An (sau hợp nhất là tỉnh Tây Ninh) dự kiến đưa dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.827E vào danh mục công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ tới của địa phương. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ trở thành "trục động lực vàng," khơi thông tiềm năng và tạo cơ hội phát triển vượt trội cho Long An và các tỉnh, thành phố lân cận.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An Đặng Hoàng Tuấn, tuyến ĐT.827E có quy hoạch điểm đầu giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh tại sông Cần Giuộc (xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An); điểm cuối là ranh giới tỉnh Long An và Tiền Giang (tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Tổng chiều dài tuyến 35,6 km, quy mô đầu tư hoàn chỉnh: Đoạn từ điểm đầu tuyến đến ngã ba Tân Kim (huyện Cần Giuộc) có mặt cắt ngang 6 làn xe, nền đường rộng 40 m; đoạn còn lại từ ngã ba Tân Kim đến cuối tuyến sẽ có quy mô 6 làn tuyến chính và 4 làn đường song hành, nền đường rộng 60 m. Tuyến chính có vận tốc thiết kế 80 km/h và đường song hành có vận tốc thiết kế 60 km/h.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện hạ tầng, mở rộng mạng lưới giao thông của tỉnh Long An với các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận, thúc đẩy nhanh chóng tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tỉnh Long An, đồng thời đảm bảo cho tỉnh Long An phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Tuyến đường cũng sẽ góp phần giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, hành khách, giảm ùn tắc cho hệ thống giao thông và nâng cao chất lượng đời sống xã hội.

Tuy nhiên, dự án này có tổng mức đầu tư khá lớn (dự kiến hơn 16.500 tỷ đồng), do đó tỉnh Long An có kế hoạch chia thành nhiều giai đoạn thực hiện. Theo ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Long An, dự kiến cuối tháng 8/2025, địa phương sẽ khởi công xây dựng dự án Đường dẫn vào các cầu trên tuyến ĐT.827E với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng; trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 1.600 tỷ đồng và chi phí đầu tư xây dựng hơn 1.400 tỷ đồng.

Dự án đường dẫn này có chiều dài gần 10,6 km, trước mắt được xây dựng với quy mô 4 làn xe, riêng đoạn chuyển tiếp giữa đường dẫn và cầu sẽ vuốt nối từ 4-6 làn xe.

Song song đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng ba cầu trên tuyến ĐT.827E (cầu bắc sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây) với tổng mức đầu tư gần 4.800 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2025-2030.

Trong số đó, cầu Cần Giuộc có chiều dài 568 m, cầu Vàm Cỏ Đông dài 1.356 m và cầu Vàm Cỏ Tây có chiều dài 1.412 m; các cây cầu có tải trọng thiết kế HL93, khổ cầu rộng 6 làn xe.

Sông Vàm Cỏ Đông. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường dẫn và 3 cầu nhằm từng bước hoàn chỉnh tuyến ĐT.827E, hình thành một tuyến đường xuyên suốt từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Long An đến Tiền Giang; đồng thời tạo điều kiện để kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét nâng thành tuyến QL.50B theo quy hoạch đã phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, tăng cường kết nối giao thông giữa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và các cửa ngõ quốc tế, giảm bớt áp lực giao thông trên các tuyến QL.1, QL.N2, QL.50.

Phần còn lại của dự án đường ĐT.827E, theo ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Long An, dự kiến sẽ được đưa vào danh mục công trình trọng điểm của địa phương trong nhiệm kỳ 2025-2030. Long An cũng đã xây dựng dự kiến danh mục đầu tư công trung hạn 2025-2030 để bố trí vốn thực hiện dự án này.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, dự án ĐT.827E không chỉ là một tuyến đường đơn thuần, mà là một đòn bẩy chiến lược mang lại tiềm năng to lớn cho sự phát triển của Long An và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuyến đường này sẽ hình thành một hành lang giao thông thông suốt, hiện đại, kết nối trực tiếp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn của Long An với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Tiền Giang, đồng thời mở rộng kết nối ra hệ thống cảng biển quốc tế. Sự thuận tiện này sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại luôn là yếu tố then chốt thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì thế, khi đầu tư xây dựng hoàn thành tuyến ĐT.827E sẽ mở ra cơ hội vàng cho Long An thu hút các dự án đầu tư vào công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đặc biệt là các ngành công nghiệp công nghệ cao, ít thâm dụng lao động và thân thiện môi trường.

Hơn nữa, với vai trò là cửa ngõ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ĐT.827E sẽ biến Long An thành một trung tâm logistics quan trọng, nơi tập trung hệ thống cảng quốc tế, kho bãi, trung tâm phân phối và dịch vụ vận tải, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế địa phương. Đồng thời, tuyến đường cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển các đô thị vệ tinh mới, các khu dân cư hiện đại để đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của Thành phố Hồ Chí Minh và Long An./.

