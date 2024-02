Long An: Hơn 1.000 vé xe 0 đồng đưa công nhân lao động về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An huy động 130 tỷ đồng, chăm lo cho trên 280.000 đoàn viên, người lao động để vui Xuân đón Tết với nhiều chương trình, hoạt động, trong đó có Tấm vé sum vầy 0 đồng.

Lãnh đạo tỉnh Long An trao tặng vé xe đưa công nhân lao động về quê ăn Tết. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Sáng 6/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức chương trình Tấm vé sum vầy - Xuân chia sẻ, đưa công nhân lao động cùng người thân về quê đón Tết.

Hoạt động này diễn ra thường niên nhưng năm nào cũng để lại niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng công nhân lao động.

Chị Nguyễn Thị Thủy quê ở huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã 5 năm không về quê dịp Tết. Gia đình chị có 4 người, gồm 2 vợ chồng và 2 con, con lớn 17 tuổi, con nhỏ 12 tuổi. Nếu đi lại dịp Tết, giá một vé xe là khoảng 2 triệu đồng, vé tàu 2,8 triệu đồng, chưa kể chi phí khác.

Tết năm nay, cả gia đình chị được đưa đón tận nơi về quê, chị rất vui. Chị hứa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an ninh trật tự, quay trở lại doanh nghiệp làm việc đúng thời gian quy định.

20 chuyến xe đưa công nhân lao động Long An về quê đón Tết ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có 5 người (mẹ anh, 2 vợ chồng và 2 con), với giá vé ôtô khoảng 1,7 - 1,8 triệu đồng/người sẽ là khoản chi phí rất lớn đối với công nhân lao động như anh.

Với vé xe 0 đồng, gia đình anh sẽ được đưa về nhà và đón trở lại vào ngày mùng 4 Tết. Chị Dương Thị Minh Châu, ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết chị làm công nhân ở Long An đã 10 năm. Năm nay, chị rất vui và hạnh phúc vì được về quê đón Tết sau 7 năm ở lại tỉnh Long An dịp này.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí thông tin năm 2023 là năm rất khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành sự quan tâm lớn đến đoàn viên, người lao động.

Các cấp Công đoàn chủ trương huy động mọi nguồn lực chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để ai cũng có Tết ấm no.

Năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh huy động 130 tỷ đồng, chăm lo cho trên 280.000 đoàn viên, người lao động để vui Xuân đón Tết với nhiều chương trình, hoạt động.

Đặc biệt chương trình Tấm vé sum vầy - Xuân chia sẻ, với tinh thần tất cả đoàn viên, người lao động cùng người thân có nhu cầu đều được đưa về quê đón Tết và đón trở lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm việc.

Với sự tin tưởng của đoàn viên, năm nay, số lượng đăng ký vé xe 0 đồng tăng gấp 5 lần so với năm trước, hơn 1.000 vé, đi về các tỉnh chủ yếu ở phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, một số ít ở địa phương miền Tây Nam Bộ.

Thừa Thiên-Huế: Những chuyến xe chở đầy yêu thương đưa người bệnh về quê đón Tết Dưới tiết trời se lạnh ngày cận Tết Giáp Thìn, lãnh đạo và đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện TW Huế tất bật “tay xách nách mang” những chiếc balo, kéo vali và sắp xếp hành lý của người bệnh lên xe khách.

Chương trình góp phần tạo niềm tin rất lớn với đoàn viên, người lao động tỉnh Long An. Tổng kinh phí cho riêng chương trình Tấm vé sum vầy - Xuân chia sẻ là gần 1,5 tỷ đồng, huy động từ nguồn lực xã hội hóa khoảng 10%, còn lại từ nguồn tài chính Công đoàn, ông Nguyễn Văn Quí cho biết thêm.

Tại chương trình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Long An trao 60 suất quà, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư - Chi nhánh Long An trao 30 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê vui Xuân, đón Tết trên 20 chuyến xe hôm nay./.