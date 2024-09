Lũ lớn dồn về gây ngập úng ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng hạ lưu

Vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ sáng sớm đến đêm 10/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm; Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to.