Lý giải nguyên nhân xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai giảm 40%

Ngày 26/2, Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai thông tin, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai trong gần 2 tháng đầu năm 2025 đạt trên 160 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng nông sản của Việt Nam có giá trị cao như sầu riêng xuất khẩu giảm mạnh đã làm tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai giảm tới 40% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: nông sản, bánh kẹo, sắt thép và các sản phẩm từ sắt thép, máy và các thiết bị cơ khí, phân bón, hóa chất, than cốc. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: gỗ ván bóc các loại, thanh long, sắn các loại, chuối xanh, giày dép, sầu riêng.

Bà Bình cho biết thêm, hiện một vài sản phẩm nông sản Việt Nam xuất khẩu tăng nhẹ về số lượng như dưa hấu, chuối nhưng một số nông sản có giá trị xuất khẩu cao là sầu riêng lại giảm so với năm 2024. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân do phía Trung Quốc thắt chặt quản lý đối với hàng nhập khẩu, các chi phí kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tăng dẫn đến lượng hàng sầu riêng, mít xuất khẩu giảm mạnh so với các tháng trước đó và so với cùng kỳ của năm 2024. Ngoài ra, hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu giảm còn do nhiều loại hoa quả của Việt Nam chưa vào vụ thu hoạch nên cũng không có hàng để làm thủ tục thông quan.

Thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai thực hiện nghiêm túc việc xác định trị giá tính thuế, kiểm tra rà soát các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có nghi ngờ về trị giá tính thuế, nắm bắt thông tin về hàng hóa, đặc biệt quan tâm đến các mặt hàng có trị giá lớn, mặt hàng trọng điểm, thuế suất cao; rà soát trị giá tính thuế mặt hàng gỗ ván bóc.

Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, đảm bảo đúng quy trình thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa nhanh chóng, đúng thời gian quy định.

Đơn vị tăng cường kiểm tra kho, bãi, địa điểm tập kết hàng hóa; thực hiện bảng kê thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu điện tử; phối hợp với các lực lượng tại của khẩu tổ chức phân luồng phương tiện vận tải xuất cảnh ưu tiên cho hoạt động xuất khẩu nông sản.

Năm 2025, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng tại cửa khẩu tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ Quốc tế số II, Kim Thành, Lào Cai. Các ngành chức năng tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục nhanh gọn, thông thoáng nhằm phục vụ tốt thông quan hàng hóa.

Cùng với đó, địa phương xác định đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài nước với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan như Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân...

Ngoài ra, tỉnh Lào Cai cũng đang triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ liên quan đến vấn đề quy hoạch, hạ tầng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động thông thương xuất, nhập khẩu hàng hóa trong năm 2025./.

Lào Cai: Xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu ngày đầu năm đạt hơn 1,6 triệu USD Tính đến 14h ngày 1/1, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành đạt hơn 1,6 triệu USD; trong đó xuất khẩu gần 929.000 USD, nhập khẩu hơn 710.000 USD.