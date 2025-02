Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt gần 135 triệu USD trong tháng đầu năm

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, trong hơn một tháng đầu năm 2025 xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai khá ổn định, kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đạt gần 135 triệu USD.

Trong số đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 50,6 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 84 triệu USD.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, cho biết để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành được bố trí đủ lực lượng để thông quan nhanh hàng hóa kể cả trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là thanh long, dưa hấu, sầu riêng, mít, chuối, chôm chôm, xoài, sắn...; nhập khẩu chủ yếu hoa, cây cảnh, rau củ quả tươi, than cốc, phân bón.

Lượng phương tiện thông quan tại cửa khẩu duy trì trung bình trên 390 xe/ngày; trong đó, xuất khẩu 100 xe/ngày, nhập khẩu 290 xe/ngày.

Cũng trong tháng 1/2025, đơn vị chức năng cấp CO cho hơn 24.700 tấn hàng hóa, giá trị đạt 20 triệu USD, gồm thanh long, dưa hấu, chuối, mít, tinh bột sắn, sắn lát khô, sầu riêng.

Trung bình những ngày này tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành có khoảng 50 xe thanh long xuất khẩu. Cùng đó, một vài sản phẩm nông sản khác tăng nhẹ về số lượng như chôm chôm, dưa, xoài...Đây là những loại quả bắt đầu vào vụ, được vận chuyển từ phía Nam ra Lào Cai để xuất khẩu sang nước bạn.

Tuy nhiên, nông sản có giá trị cao xuất khẩu là quả sầu riêng lại giảm so với năm 2024, thậm chí nhiều ngày trong năm mới 2025 không có xe hàng sầu riêng nào được xuất khẩu.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân do phía Trung Quốc thắt chặt quản lý đối với hàng nhập khẩu, các chi phí kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tăng dẫn đến lượng hàng sầu riêng, mít xuất khẩu giảm mạnh so với các tháng trước đó và so với cùng kỳ của năm 2024.

Ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, cho biết các mặt hàng nông sản xuất khẩu mặc dù có những tín hiệu tích cực nhưng nhìn chung vẫn còn có những khó khăn nhất định. Trong đó, mặt hàng sầu riêng và mít, hai mặt hàng chủ đạo này Trung Quốc đang thực hiện việc kiểm tra chặt chẽ.

Trong khi những tháng đầu năm mới 2025 vẫn đang là giai đoạn đầu vụ của các loại trái cây nên sản lượng không thể đột biến. Từ tháng 6 trở đi, các loại trái cây khu vực miền Tây mới bắt đầu thu hoạch rộ, còn khu vực miền Trung Tây Nguyên là từ tháng 8-11.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai hiện tích cực tuyên truyền khuyến cáo doanh nghiệp, nhà vườn kiểm tra, xét nghiệm kỹ các lô hàng trước khi xuất khẩu để tránh thiệt hại không đáng có.

Đề nghị ngành nông nghiệp của các địa phương quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đối với trái cây mít, sầu riêng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản đã đăng ký mã số vùng trồng.

Năm 2025, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng tại cửa khẩu tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ Quốc tế số 2, Kim Thành, Lào Cai.

Chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục nhanh gọn, thông thoáng nhằm phục vụ tốt thông quan hàng hóa.

Cùng với đó, địa phương xác định đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài nước với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan như Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã, Hội nông dân...

Ngoài ra, tỉnh Lào Cai cũng đang triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ liên quan đến vấn đề quy hoạch, hạ tầng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động thông thương xuất, nhập khẩu hàng hóa trong năm 2025./.

