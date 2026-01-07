Mỗi khách hàng chỉ được mở một tài khoản, tối đa 100 triệu đồng/tháng

Chính phủ ban hành Nghị định số 368/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ "tiền di động."

Nghị định gồm 4 chương, 34 điều quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan.

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động; cá nhân sử dụng dịch vụ tiền di động (sau đây gọi là khách hàng); cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động.

Các giao dịch thực hiện qua tài khoản tiền di động phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam

Tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động được thực hiện dịch vụ tiền di động trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam và giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài.

Việc thực hiện thanh toán, quyết toán các giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài phải được thực hiện thông qua ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận hoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế.

Các giao dịch thực hiện qua tài khoản tiền di động phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam. Việc quy đổi từ ngoại tệ ra Đồng Việt Nam (hoặc từ Đồng Việt Nam ra ngoại tệ), tỷ giá giữa Đồng Việt Nam và ngoại tệ theo tỷ giá do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Một khách hàng được mở tối đa một tài khoản tiền di động tại một tổ chức cung ứng dịch vụ

Nghị định quy định đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ tiền di động là cá nhân sử dụng số thuê bao viễn thông đang được tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất theo quy định của pháp luật.

Một khách hàng được mở tối đa một tài khoản tiền di động tại một tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động.

Trình tự, thủ tục mở tài khoản tiền di động

Nghị định quy định trình tự, thủ tục mở tài khoản tiền di động, cụ thể như sau:

Khi có nhu cầu mở tài khoản tiền di động, khách hàng cung cấp cho tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động nơi đề nghị mở tài khoản tiền di động các tài liệu, thông tin, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Cake tiên phong cho phép nhận diện thông tin chuyển tiền nhanh từ hình ảnh. (Ảnh: Vietnam+)

Tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ; đối chiếu đảm bảo sự khớp đúng, chính xác của các tài liệu, thông tin, dữ liệu mà khách hàng cung cấp; tiến hành xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các quy định sau:

a) Trường hợp chủ tài khoản tiền di động hoặc người đại diện sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử hoặc thẻ căn cước công dân (có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa) hoặc danh tính điện tử, tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động phải gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản tiền di động hoặc người đại diện của chủ tài khoản tiền di động và thực hiện kiểm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân, đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản tiền di động hoặc người đại diện của chủ tài khoản tiền di động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định này.

b) Trường hợp chủ tài khoản tiền di động hoặc người đại diện sử dụng thẻ căn cước công dân (không có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa) hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi chưa có thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động phải gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản tiền di động hoặc người đại diện của chủ tài khoản tiền di động và thực hiện kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân, đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản tiền di động hoặc người đại diện của chủ tài khoản tiền di động với thông tin sinh trắc học hiển thị trên giấy tờ tùy thân của người đó.

c) Trường hợp chủ tài khoản tiền di động là người nước ngoài không có mặt tại Việt Nam, tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động được thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba hoặc thông qua việc thuê tổ chức khác.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động thực hiện:

a) Trường hợp các tài liệu, thông tin, dữ liệu đã đầy đủ, chính xác và hợp pháp, tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động cung cấp cho khách hàng nội dung về thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản tiền di động theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

b) Trường hợp các tài liệu, thông tin, dữ liệu chưa đầy đủ, chính xác hoặc không khớp đúng, tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động thông báo cho khách hàng để kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối mở tài khoản tiền di động và nêu rõ lý do cho khách hàng biết.

c) Trường hợp phát hiện khách hàng sử dụng tài liệu, thông tin, dữ liệu giả mạo, không hợp pháp hoặc khách hàng thuộc Danh sách đen theo quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền và xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với khách hàng là người khuyết tật, tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động căn cứ điều kiện, khả năng cung ứng của đơn vị mình để hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục mở tài khoản tiền di động phù hợp, nhưng phải đảm bảo thu thập đủ tài liệu, thông tin, dữ liệu để nhận biết, xác minh khách hàng theo quy định tại Nghị định này.

Sử dụng tài khoản tiền di động

Nghị định quy định việc nạp tiền, nhận tiền vào tài khoản tiền di động được thực hiện thông qua các hình thức sau:

a) Nạp tiền mặt vào tài khoản tiền di động của chính chủ tài khoản tiền di động tại các điểm kinh doanh;

b) Nhận tiền từ tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam, thẻ ghi nợ gắn với tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

c) Nhận tiền từ ví điện tử;

d) Nhận tiền từ tài khoản tiền di động khác.

Chủ tài khoản tiền di động được sử dụng tài khoản tiền di động để:

a) Rút tiền mặt từ tài khoản tiền di động của chính chủ tài khoản tiền di động tại các điểm kinh doanh;

b) Chuyển tiền đến tài khoản tiền di động khác;

c) Chuyển tiền đến tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam, thẻ ghi nợ gắn với tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

d) Chuyển tiền đến ví điện tử;

đ) Thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ; nộp phí, lệ phí cho các dịch vụ công hợp pháp;

e) Thanh toán điện tử giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật thông qua việc kết nối với tài khoản giao thông.

Hạn mức giao dịch tối đa 100 triệu đồng/tháng

Nghị định quy định tổng hạn mức giao dịch chuyển tiền và thanh toán qua tài khoản tiền di động của 1 khách hàng tại 1 tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động tại Nghị định này tối đa là 100 triệu Đồng Việt Nam trong một tháng.

Quy định này không áp dụng đối với tài khoản tiền di động của khách hàng có ký hợp đồng hoặc thỏa thuận làm đơn vị chấp nhận thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động.

Ngoài hạn mức quy định nêu trên, khách hàng được sử dụng thêm hạn mức đối với các giao dịch thanh toán gồm thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; điện; nước; viễn thông; các loại phí, giá, tiền dịch vụ liên quan đến hoạt động giao thông của phương tiện giao thông đường bộ; học phí; viện phí; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đóng phí bảo hiểm theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm; chi trả các khoản nợ đến hạn, quá hạn, lãi và các chi phí phát sinh cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định pháp luật; nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức cho các giao dịch thanh toán này không vượt quá 100 triệu Đồng Việt Nam trong một tháng./.

