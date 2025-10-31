Mưa lũ, sóng lớn nhấn chìm 5 tàu cá ở Lâm Đồng

Sáng 31/10, tại khu vực sông Cái, thuộc khu phố 2, phường Phú Thủy (Lâm Đồng) một tàu đánh cá công suất 270CV đã bị lũ lớn nhấn chìm.

Tàu cá bị chìm mang số hiệu BTh 8077 TS, chủ tàu là anh Nguyễn Ngọc Đệ, sinh 1977, khu phố 2, phường Phú Thủy.

Trước đó vào chiều tối ngày 30/10, do ảnh hưởng của triều cường dâng cao và sóng lớn, xã ven biển Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) ghi nhận 4 tàu cá của ngư dân bị sóng lớn đánh chìm.

Theo anh Nguyễn Ngọc Đệ, sáng nay (31/8), anh xuống kiểm tra thì tàu cá neo đậu vẫn bình thường. Nhưng đến 8 giờ sáng, nước lũ chảy xiết trên sông Cái đã nhấn chìm tàu cá xuống sông. Tàu BTh 80776 TT được vợ anh đầu tư khoảng 2 năm nay, với trị giá 600 triệu đồng.

Nhận được tin báo, đồn biên phòng Thanh Hải đã cùng với lực lượng hỗ trợ, dùng thêm nhiều tàu lớn để giữ không cho nước cuốn trôi tàu cá chìm. Trước mắt, chỉ có thể giữ để tàu không bị trôi, cho đến khi nước lũ rút bớt và ổn định sẽ tiến hành trục vớt.

Trung tá Võ Duy Thạnh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Thanh Hải cho biết toàn phường Phú Thủy có 480 tàu cá. Hiện lực lượng biên phòng đang khẩn trương nhắc nhở các chủ tàu gia cố lại dây neo, để đảm bảo tài sản trong tình hình nước lũ trên sông Cái đang chảy siết./.

Tàu Cảnh sát biển 369 kịp thời cứu tàu cá bị nạn trên vùng biển Trường Sa Tàu cá PY 91243 TS có 4 ngư dân, trong đó 2 ngư dân bị thương ở đầu, 1 ngư dân bị mảnh chai găm vào chân; tàu cá bị hỏng chân vịt, vỡ phần trước mũi, khả năng cơ động chậm.