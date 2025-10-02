Mỹ đưa nhiều công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen thương mại

Theo Nhật báo Phố Wall, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố họ đang siết chặt các công ty gây ra rủi ro an ninh quốc gia bằng cách đưa họ vào danh sách đen thương mại, một động thái đe dọa hàng trăm công ty Trung Quốc và đánh dấu đòn tấn công mới nhất trong cuộc đua công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo quy định mới, các công ty con của những công ty nằm trong danh sách đen của Bộ Thương mại, được gọi là danh sách thực thể, cũng sẽ phải chịu các hạn chế thương mại. Mục tiêu là nhằm ngăn chặn các lỗ hổng mà chính quyền cho là cho phép các công ty thành lập công ty con để lách lệnh trừng phạt nhằm vào danh sách thực thể. Nếu một công ty trong danh sách là cổ đông lớn của một công ty khác, doanh nghiệp đó giờ đây cũng sẽ phải chịu các hạn chế tương tự.

Sự thay đổi này có khả năng ảnh hưởng đến hàng nghìn công ty trên toàn cầu, nhưng nhiều giám đốc điều hành trong ngành công nghệ Trung Quốc coi lĩnh vực công nghệ của nước này là mục tiêu chính.

Các công ty Trung Quốc như Huawei Technologies có nhiều công ty con và đối tác kinh doanh toàn cầu, khiến Mỹ khó có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ về công nghệ trong nước.

Giới quan sát cho rằng việc bổ sung danh sách thực thể có thể tạo gánh nặng cho các công ty trong nước, vốn phụ thuộc vào các công ty Trung Quốc về nguyên liệu thô hoặc linh kiện, đồng thời làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Nhiều doanh nghiệp Mỹ giờ đây sẽ buộc phải xem xét kỹ lưỡng các đối tác của mình để đảm bảo họ tuân thủ quy định mới, một động thái dự kiến sẽ đẩy chi phí tuân thủ lên cao, đặc biệt với các lĩnh vực như chất bán dẫn, vốn đã chịu áp lực từ thuế quan của Tổng thống Trump.

Động thái mới nhất hôm 29/9 có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa hai bên, làm nổi bật điều mà một số nhà quan sát trong ngành cho là chính sách công nghệ Trung Quốc thiếu nhất quán của chính quyền Trump.

Các quan chức đã cấp cho Trung Quốc và các quốc gia khác quyền tiếp cận chip trí tuệ nhân tạo (AI) từ các công ty như Nvidia bất chấp lo ngại về an ninh, một động thái dường như trái ngược với các biện pháp trấn áp nhắm vào các công ty công nghệ Trung Quốc. Mặc dù vậy, người phát ngôn của Bộ Thương mại Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này./.

