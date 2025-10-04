Môi trường

Nam Sudan: Lũ lụt diện rộng khiến 19 người thiệt mạng

Tình trạng lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài tại Nam Sudan đã khiến 19 người thiệt mạng và ước tính khoảng 639.225 người bị ảnh hưởng ở 26 hạt thuộc 6 bang của nước này.

Mạnh Hùng

Ngày 3/10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết có gần 175.000 người dân nước này phải di dời nơi ở, đang tạm trú trên các khu vực đất cao tại 16 hạt.

OCHA cảnh báo nguy cơ về sức khỏe đang gia tăng. Số ca sốt rét, nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu chảy ngày càng tăng.

Báo cáo của OCHA cũng ghi nhận ít nhất 121 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, trong khi có 144 trường hợp bị rắn cắn và 3.391 ca suy dinh dưỡng.

Báo cáo được đưa ra chỉ một ngày sau khi tổ chức từ thiện quốc tế Save the Children (Cứu trẻ em) cảnh báo khoảng 1,4 triệu người tại Nam Sudan có thể đối mặt với nguy cơ lũ lụt trong năm nay, do dự báo lượng mưa cao hơn mức trung bình trong tháng 10 và 11.

Tổ chức này cho biết nhiều cộng đồng dân cư đã mất đất nông nghiệp, sinh kế, nhà ở và không còn khả năng tiếp cận trường học và cơ sở y tế, trong đó 379.000 người đã phải di dời nơi ở do nước lũ dâng cao.

Save the Children cũng ghi nhận sự gia tăng các bệnh lây truyền qua nước và các trường hợp rắn cắn, làm dấy lên mối lo ngại ngày càng lớn về khủng hoảng y tế./.

