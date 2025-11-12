Nga chặn âm mưu chiếm tiêm kích MiG-31 mang tên lửa Kinzhal

Theo thông cáo của FSB được TASS đăng tải, phi công Nga được hứa hẹn nhận khoản tiền 3 triệu USD cùng quyền nhập tịch tại một quốc gia phương Tây, nhằm thuyết phục họ lái chiếc MiG-31 ra nước ngoài.

Ngày 11/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã phát hiện và vô hiệu hóa được một kế hoạch đánh cắp máy bay tiêm kích Mig-31K được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Theo phía Nga, kế hoạch này do Tình báo quân đội Ukraine tiến hành với sự tư vấn của Anh, nhằm tiến hành một “cuộc khiêu khích quy mô lớn” gần căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Romania.

Theo thông cáo của FSB được hãng TASS đăng tải, lực lượng tình báo Ukraine được cho là đã tìm cách tuyển mộ phi công Nga, hứa hẹn khoản tiền 3 triệu USD cùng quyền nhập tịch tại một quốc gia phương Tây, nhằm thuyết phục họ lái chiếc MiG-31 ra nước ngoài.

FBS nêu rõ theo âm mưu trên, chiếc máy bay mang theo tên lửa Kinzhal sẽ hướng đến căn cứ không quân lớn nhất của NATO ở thành phố Constanta, Đông Nam Romania, và có thể bị lực lượng phòng không tại đây bắn hạ. Mục đích của kế hoạch này là gây ra sự đối đầu giữa Nga và NATO./.

