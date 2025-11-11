Nga tuyên bố ngăn chặn âm mưu chiếm tiêm kích MiG-31

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 11/11 cho biết đã ngăn chặn một chiến dịch do tình báo quân đội Ukraine tổ chức, với sự “giám sát” của Anh, nhằm chiếm đoạt một máy bay tiêm kích MiG-31 được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Động thái này nhằm tiến hành một “cuộc khiêu khích quy mô lớn” gần căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Romania.

Theo thông cáo của FSB được hãng TASS đăng tải, lực lượng tình báo Ukraine được cho là đã tìm cách tuyển mộ phi công Nga, hứa hẹn khoản tiền 3 triệu USD cùng quyền nhập tịch tại một quốc gia phương Tây, nhằm thuyết phục họ lái chiếc MiG-31 ra nước ngoài.

FBS nêu rõ theo âm mưu trên, chiếc máy bay mang theo tên lửa Kinzhal sẽ được điều hướng đến khu vực căn cứ không quân lớn nhất của NATO ở thành phố Constanta, Đông Nam Romania, nơi có thể bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không.

Cơ quan này cũng khẳng định các biện pháp kịp thời đã vô hiệu hóa kế hoạch khiêu khích này.

Căn cứ NATO tại Constanta hiện là một trong những dự án quân sự trọng điểm của khối ở châu Âu, với quy mô dự kiến lên tới 10.000 binh sỹ và nhân viên kỹ thuật. Đây được xem là trung tâm hậu cần chiến lược phục vụ hỗ trợ Ukraine, dự kiến sẽ hoàn thiện hoàn toàn vào năm 2040.

Tuy nhiên, cả Kiev và Bucharest đều bác bỏ cáo buộc của phía Moskva. Trung tâm Chống Thông tin sai lệch của Ukraine cho rằng đây là một tuyên bố "thiếu cơ sở."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Romania Andrei Tarnea cũng bác bỏ thông tin này, gọi đây là “câu chuyện được dựng lên”./.

Nga tung đòn trả đũa âm mưu đánh cắp MiG-31 Một cuộc tấn công nhóm được thực hiện bằng vũ khí có độ chính xác cao vào các sân bay quân sự, trung tâm tình báo điện tử và vô tuyến của Ukraine, một kho rocket phục vụ hệ thống pháo phản lực Vilkha.