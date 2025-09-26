Nga đánh giá tích cực về cuộc hội đàm ngoại trưởng với Mỹ tại New York

TASS đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio tại New York đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng, tập trung vào vấn đề Ukraine và quan hệ song phương.

Bà Zakharova nêu rõ: “Bầu không khí mang tính xây dựng, thực sự là một cuộc làm việc. Hai bên đã thảo luận chương trình nghị sự sau hội nghị thượng đỉnh Anchorage, với trọng tâm là tình hình xung quanh Ukraine, và một lần nữa, tiếp nối những hiểu biết đã đạt được ở Alaska và tìm kiếm con đường giải quyết hòa bình. Dĩ nhiên, phía Mỹ cũng nêu vấn đề xử lý các nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng. Một chương trình nghị sự sâu rộng về quan hệ song phương cũng được đề cập.”

Bà lưu ý, phái đoàn Nga trước đó đã nhiều lần tiếp xúc với ông Rubio bên lề các sự kiện, song cuộc gặp tại New York là lần hội đàm toàn diện đầu tiên giữa hai ngoại trưởng.

Bà nhấn mạnh: “Tôi cho rằng đây là cuộc gặp đầu tiên theo hình thức đàm phán song phương đầy đủ, không bị rút gọn. Những lần tiếp xúc trước đó, ở Trung Đông hay châu Á, đều chỉ mang tính mục tiêu, ngắn gọn. Lần này là đàm phán đầy đủ, đúng như truyền thống.”

Theo bà Zakharova, ông Lavrov sẽ chia sẻ đánh giá của mình trong cuộc họp báo ngày 27/9 sau bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Cuộc gặp giữa ông Lavrov và ông Rubio hôm 24/9 diễn ra theo hình thức kín, kéo dài hơn 50 phút./.

Nga-Mỹ đồng thuận tìm "con đường hòa bình" cho Ukraine Bộ Ngoại giao Nga vừa công bố cuộc hội đàm quan trọng giữa Ngoại trưởng Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về cuộc khủng hoảng Ukraine.