Thế giới

Châu Âu

Nga sẵn sàng tham gia sáng kiến của Mỹ cấm phát triển vũ khí sinh học

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhận định sáng kiến của Mỹ về việc cấm các quốc gia phát triển vũ khí sinh học là ý tưởng “tuyệt vời."

Trần Quyên
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhận định sáng kiến của Mỹ về việc cấm các quốc gia phát triển vũ khí sinh học là ý tưởng “tuyệt vời."

Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi tất cả các quốc gia cùng với Mỹ chấm dứt việc phát triển vũ khí sinh học.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhấn mạnh: “Bản thân sáng kiến này rất tuyệt vời, và tất nhiên Moskva ủng hộ ý tưởng đó."

Ông khẳng định Nga sẵn sàng tham gia vào quá trình từ bỏ vũ khí sinh học nói chung, song cho rằng quá trình này cần phải được chính thức hóa.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, ông Peskov cho biết Mỹ vẫn duy trì ý chí chính trị về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này.

Ông tái khẳng định Nga vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình về vấn đề Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ukraine #Vũ khí sinh học #Nga-Mỹ Mỹ Nga
