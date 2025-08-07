Nga và Ấn Độ khẳng định cam kết tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược

Ngày 7/8, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu đã có cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval tại thủ đô Moskva, trong đó hai bên khẳng định cam kết tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược.

Cuộc gặp diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên 50%.

Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, tại cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Nga và Ấn Độ trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.

Trong phát biểu được phát sóng trên truyền hình, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Ấn Độ nhằm hướng tới một trật tự thế giới mới công bằng và bền vững hơn. Ông Shoigu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tuân thủ luật pháp quốc tế và phối hợp ứng phó với các thách thức hiện nay.

Về phần mình, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đánh giá quan hệ giữa hai nước đang ở thời kỳ rất tốt đẹp. Ấn Độ đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Nga.

Hãng tin Interfax dẫn lời ông Doval nói rõ New Delhi mong đợi Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến thăm Ấn Độ vào cuối năm nay.

Theo lời một quan chức Ấn Độ, trong chuyến thăm Moskva lần này, ông Doval có kế hoạch thảo luận với giới chức Nga về hợp tác quốc phòng và việc mua dầu của Nga.

Chuyến thăm Nga của ông Doval diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ-Mỹ đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tổng thống Trump thông báo tổng mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, gồm mức thuế đối ứng 25% có hiệu lực từ ngày 7/8 và mức thuế bổ sung 25% có hiệu lực từ ngày 28/8./.

Ấn Độ chưa thay đổi về chính sách mua dầu của Nga bất chấp cảnh báo trừng phạt Một nguồn tin cho biết giữa Nga và Ấn Độ có "những hợp đồng dầu mỏ dài hạn" và "không dễ gì có thể ngừng mua ngay lập tức."