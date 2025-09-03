Thế giới
Nga và Triều Tiên tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Ngày 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tiến hành cuộc gặp song phương, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Sau khi tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít với tư cách là khách mời danh dự, hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên đã có cuộc gặp tại nhà khách Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh.

Quan hệ Nga-Triều Tiên tiếp tục có những bước tiến mới với cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai bên ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái./.

