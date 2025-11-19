Ngày 19/11: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, nhiều vùng biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Trung Trung Bộ và sau đó mở rộng xuống Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3–4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; tại đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, khu vực Quảng Trị và Huế trời rét về đêm và sáng.

Nhiệt độ nhiều nơi xuống thấp trong đợt không khí lạnh tăng cường này. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động từ 12-15 độ C. Vùng núi và trung du Bắc Bộ nhiệt độ từ 9-12 độ C. Vùng núi cao dưới 5 độ C. Quảng Trị và Thành phố Huế nhiệt độ dao động quanh ngưỡng 17-19 độ C.

Tại khu vực Hà Nội, thời tiết có mưa, mưa rào; trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Từ đêm 18/11 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào; từ ngày 19/11 có mưa vài nơi.

Trung Bộ, cụ thể là khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to trong ngày 19/11, sau có mưa rải rác; Khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, gió mạnh và biển động xuất hiện trên nhiều khu vực. Tại Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh, sóng cao 3-5m. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng 4-6m; biển động mạnh.

Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng 4-6m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng 3-5m; biển động./.

