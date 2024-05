Ngày Việt Nam tại Đại học MGIMO: Cuộc du lịch vòng quanh Việt Nam

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu chào mừng Ngày Việt Nam tại MGIMO. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/5 tại Đại học Quan hệ Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga (MGIMO) đã tổ chức Ngày Việt Nam dành cho tất cả sinh viên Việt Nam, các sinh viên quốc tế đang theo học tại trường, đông đảo sinh viên và giảng viên các trường đại học tại Moskva và St. Petersburg, những học giả nghiên cứu về Việt Nam cũng nhiệt tình tham dự.



Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Trung tâm ASEAN tại MGIMO, các hội đoàn Việt Nam tại LB Nga, Ngày Việt Nam lần thứ 9 năm nay là những hoạt động phong phú và đa dạng kéo dài suốt một ngày bắt đầu từ cuộc triển lãm ảnh nhân 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva, các hội thảo khoa học và thực tiễn về những vấn đề thời sự trong quan hệ Nga-Việt Nam, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức và kết thúc bằng chương trình ca nhạc, ẩm thực tự biên tự diễn đậm bản sắc Việt Nam.



Triển lãm ảnh tại sảnh chính của tòa nhà mới hiện đại của ngôi trường danh giá bậc nhất Moskva không quá nhiều về số lượng song là những bức ảnh vô giá về một sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam-ký kết hiệp định Geneva lập lại hòa bình, chấm dứt chiến tranh ở miền Bắc và là bước ngoặt lớn trên con đường giải phóng dân tộc, giành tự do và hòa bình của Việt Nam.

Những người trẻ sinh ra 50 năm sau sự kiện đó nay được học tập ở môi trường tốt nhất, có những điều kiện tốt nhất để phát triển, thấm thía ý nghĩa những hy sinh để đổi lấy hòa bình, đã dành sự trân trọng nhất cho triển lãm.

Nhiều người Nga đã ngạc nhiên và thán phục khi được “hướng dẫn viên” do Ban tổ chức cử riêng chia sẻ về những sự kiện 70 năm trước đây bằng tiếng Nga.

Một trang lịch sử hào hùng của dân tộc đã được khơi gợi lại trong niềm tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam tại MGIMO, trong sự cảm phục và trân trọng của bạn bè quốc tế.



Bạn Trần Mai Tuấn Phong, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại MGIMO, cho biết, chương trình Ngày Việt Nam được xây dựng rất đa dạng nhằm giúp các bạn sinh viên quốc tế có một cái nhìn rộng hơn, đa chiều hơn về văn hóa Việt Nam.

Từ đó khơi gợi được mối quan tâm tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và con người Việt Nam.



Song song với lịch sử, thư pháp tiếng Việt được các bạn sinh viên MGIMO chọn để đại diện cho văn hóa truyền thống theo cách rất độc đáo: thực hiện những bức tranh chữ không phải là sinh viên Việt Nam mà là sinh viên Nga.



Phạm Khánh Diệu Nhi, Bí thư chi đoàn MGIMO, Phó Ban tổ chức sự kiện, cho biết in tranh Đông Hồ cũng là sự kiện thu hút đông đảo người quan tâm nhất và các bạn đã rất đầu tư cho hoạt động này, tìm đủ chất liệu như mực in, giấy dó, khuôn để in tranh ngay tại chỗ và tặng cho bạn bè quốc tế quan tâm.



Một đất nước Việt Nam với các tiềm năng kinh tế, với các mối quan hệ quốc tế phong phú, với những định hướng phát triển tiên tiến và nhân văn, và đặc biệt là thành công trong quan hệ đối ngoại khi thiết lập và duy trì hợp tác ở các cấp và cấp cao nhất với ngay cả những cường quốc đối đầu nhau đã được giới thiệu tại phiên diễn giảng “Việt Nam trong thế giới đa cực: cách tiếp cận, thách thức và triển vọng”, các tham luận do các học giả và nhà ngoại giao Nga và Việt Nam trình bày theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.



Tiết mục văn nghệ do các sinh viên Việt Nam biểu diễn. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Chất thanh niên và tài sáng tạo của các nhà ngoại giao tương lai được tập trung vào chương trình nghệ thuật “Vòng quanh Việt Nam.”

Đúng như tên gọi, các tiết mục tự biên tự diễn nhưng không hề kém công phu đã đưa tất cả khán giả, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Đại sứ Việt Nam, đại sứ một số nước ASEAN, Hiệu trưởng MGIMO, các nhà Việt Nam học, đi xuyên suốt đất nước Việt Nam, từ miền Bắc địa đầu đến phương Nam nắng ấm.

Những bài ca về lý tưởng thanh niên, về tình yêu Tổ quốc như là giá trị chung của thanh niên hai nước. Âm nhạc hiện đại được chơi bằng nhạc cụ truyền thống. Cô gái Kazakhstan hát về Việt Nam, cháu bé Việt Nam hát bài hát Nga.



Hiệu trưởng MGIMO Anatoly Torkunov nhấn mạnh mỗi người Nga nếu đã đến Việt Nam một lần sẽ muốn đến lần hai, lần ba, vì con người, thiên nhiên, nền ẩm thực truyền thống của Việt Nam.

Ông Torkunov cũng tự hào khi những cựu sinh viên MGIMO hiện đang giữ các chức vụ cao trong ngành ngoại giao nước nhà như Đại sứ Việt Nam tại LB Nga, Đại sứ Lào tại LB Nga và tin tưởng các sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang này.



Đáp lại những lời tốt đẹp của Hiệu trưởng Torkunov, Đại sứ Đặng Minh Khôi cảm ơn lãnh đạo nhà trường vì những ủng hộ cho truyền thống Ngày Việt Nam tại MGIMO, nhấn mạnh rằng Ngày Việt Nam lần thứ 9 năm nay có vinh dự mở màn cho Ngày hội tiếng Việt tại LB Nga.

Đại sứ cũng chỉ ra rằng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga phát triển tốt đẹp như hiện nay một phần nhờ đóng góp trực tiếp của các nhà Việt Nam học được MGIMO đào tạo ở chất lượng cao.



Khép lại với cuộc du lịch ẩm thực tại chỗ, Ngày Việt Nam tại MGIMO lại mở màn cho những sự kiện về Việt Nam tiếp theo đây tại các trường đại học ở Moskva, nơi ươm mầm những thế hệ tiếp nối và vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-LB Nga./.

