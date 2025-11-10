Ngoại trưởng Hàn Quốc đến Campuchia giải quyết nạn lừa đảo trực tuyến

Ngày 10/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet, trong đó hai bên thảo luận về việc ngăn chặn các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn có xu hướng gia tăng trong thời gian qua và là nguyên nhân khiến 1 sinh viên Hàn Quốc thiệt mạng.

Trên mạng xã hội, Thủ tướng Hun Manet cũng cho biết ông đã gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tại thủ đô Phnom Penh nhưng không nêu chi tiết cuộc trao đổi.

Theo thông báo tuần trước của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia, Ngoại trưởng Cho Hyun dự kiến thảo luận với các quan chức nước chủ nhà về hợp tác xóa bỏ tội phạm lừa đảo ở Campuchia và thành lập lực lượng đặc nhiệm chung để giải quyết vấn đề này.

Những nỗ lực trên diễn ra sau cái chết của Park Min Ho, một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi, được cho là đã bị dụ dỗ sang Campuchia và bị ép làm việc tại một trung tâm lừa đảo. Thi thể của nam sinh này được tìm thấy với nhiều dấu vết bạo lực hồi tháng 8 vừa qua và đã đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc tại Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã cử ngay một phái đoàn đến Phnom Penh để đàm phán khẩn cấp.

Nạn lừa đảo trực tuyến có xu hướng gia tăng mạnh trong những năm gần đây với hàng nghìn người đã bị dụ dỗ, lừa đảo và bắt cóc, sau đó bị ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo được canh gác nghiêm ngặt và thường xuyên bị bạo hành nếu chống đối hoặc không hoàn thành công việc được giao.

Liên hợp quốc và nhiều tổ chức cho rằng các băng nhóm tội phạm này đã kiếm được hàng tỷ USD mỗi năm thông qua các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Chúng thường kết bạn và chào mời các cơ hội đầu tư giả mạo để lừa đảo nhiều người ở các nước.

Theo điều tra ban đầu của phía Hàn Quốc, các trung tâm lừa đảo ở Campuchia ước tính có khoảng 200.000 người, trong đó có 1.000 người Hàn Quốc.

Tháng trước đã có 64 người Hàn Quốc bị cảnh sát Campuchia bắt giữ và cho hồi hương. Khoảng 50 người trong số này bị bắt giữ ngay khi về nước với cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến./.

