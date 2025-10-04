Multimedia

Nhà thơ Tố Hữu - cánh chim đầu đàn của nền văn nghệ cách mạng Việt Nam

Khi nhớ về Tố Hữu, nhiều người thuộc các thế hệ ở thập niên 30 của thế kỷ trước cho đến sau này luôn yêu mến gọi ông là nhà văn hóa lớn, nhà thơ lớn, cánh chim đầu đàn của văn nghệ cách mạng Việt Nam.

nha-tho-to-huu-canh-chim-dau-dan-cua-nen-van-nghe-cach-mang-viet-nam.jpg

Ông sinh ngày 4/10/1920, cách đây 105 năm./.

