Nhạc hội 'V Fest-Thanh xuân rực rỡ': Mừng Quốc khánh bằng tinh thần trẻ trung PV

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức 2 sự kiện âm nhạc có quy mô lớn dành tặng khán giả.

“V Concert-Rạng rỡ Việt Nam” và “V Fest-Thanh xuân rực rỡ” diễn ra vào tối 9/8 và 10/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Điểm nhấn của “V Concert-Rạng rỡ Việt Nam” là sự tham gia của các nghệ sỹ: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Phương Mỹ Chi, 2pillz... Nghệ sỹ Xuân Hinh là khách mời đặc biệt của chương trình.

Để phát huy phong cách âm nhạc đa dạng của dàn nghệ sỹ và tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn, ấn tượng cho khán giả cả về phần nghe và phần nhìn, rất nhiều công nghệ hiện đại trong biểu diễn sẽ được đưa vào “V Concert-Rạng rỡ Việt Nam.”

Hà Anh Tuấn tập luyện cho chương trình "V Concert"

Song song với việc chuẩn bị cho đêm trình diễn, các nghệ sỹ cùng khán giả chung tay đóng góp cho dự án cộng đồng “Thư viện niềm vui” với mục tiêu xây dựng 100 thư viện cho học sinh nghèo trên cả nước.

Tiếp nối “V Concert-Rạng rỡ Việt Nam,” nhạc hội “V Fest-Thanh xuân rực rỡ” tạo thành chuỗi sự kiện nghệ thuật đặc sắc của Đài Truyền hình Việt Nam hướng tới Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.”

Chương trình quy tụ các gương mặt nghệ sỹ trẻ được yêu thích, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật bước ra từ các chương trình truyền hình đặc sắc như “Anh trai vượt ngàn chông gai,” “Anh trai say hi,” “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng,” “Em xinh say hi”: BinZ, Trúc Nhân, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, (S)TRONG Trọng Hiếu, MONO…

Đại nhạc hội “V Fest-Thanh xuân rực rỡ” với tinh thần trẻ trung, hiện đại diễn ra vào ngày 10/8 tại sân khấu có sức chứa 25.000 người, thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á.

Một số nghệ sỹ tham gia "V Fest-THanh xuân rực rỡ."

Vé tham dự chương trình được gửi tặng đông đảo tầng lớp nhân dân như sinh viên, giảng viên; công nhân, người lao động; đại diện lực lượng tham gia diễu binh diễu hành A80 và các khán giả truyền hình của VTV…

Theo ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, thì điểm nổi bật của “V Concert” trước hết đó là tinh thần Việt. Ngay từ chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam,” tinh thần này đến bằng rất nhiều cách, là sự hồ hởi, kết nối, chia sẻ của những người trẻ với nhau trong một không gian âm nhạc, là sự gắn kết cùng nhau tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt của không gian văn hoá. Khi hàng chục ngàn người có thể đồng thanh trong một ca khúc Việt Nam, đó là một vẻ đẹp riêng của chương trình, hay như sự xuất hiện của những chiến sỹ đang tham gia lực lượng A80 chuẩn bị cho lễ diễu binh diễu hành trong dịp 2/9 được tôn vinh tại đại nhạc hội này.

Nhà báo Nguyễn Diệp Chi, Giám đốc Nội dung cho hay êkip đã rất hồi hộp ở thời điểm công bố danh sách nghệ sỹ góp mặt vào “V Concert” và “V Fest” bởi đó là những cái tên sẽ tạo ra sự bùng nổ trên truyền thông.

“Khi những hình ảnh đầu tiên của các nghệ sỹ xuất hiện ở trên sóng truyền hình của VTV và trên mạng xã hội, khán giả đã vô cùng hào hứng và muốn nhanh chóng được sở hữu tấm vé để có mặt trong hai đêm diễn này. Đó là niềm hạnh phúc nhưng đồng thời cũng là áp lực lớn của những thành viên trong ekip sản xuất chương trình,” bà Nguyễn Diệp Chi nói.

“V Concert” có sự góp mặt của ban nhạc Màu nước và dàn nhạc dân tộc do nghệ sỹ Đồng Quang Vinh chỉ huy. Màu sắc âm nhạc đương đại và dân gian sẽ được kết hợp nhuần nhuyễn dưới bàn tay “phù thủy” của DTAP - 3 nhà sản xuất tài năng đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc của “V Concert.” Tất cả hứa hẹn mang lại một không gian nghệ thuật rực rỡ và đầy tự hào.

Trong khi đó, “V Fest” mang lại một tinh thần mới, đầy hứng khởi đúng như tên gọi “Thanh xuân rực rỡ.” Khán giả sẽ cùng các nghệ sỹ hòa nhịp trong những ca khúc thịnh hành, những giai điệu sôi động, những điệu nhảy cuốn hút.

Vừa trở về từ cuộc thi âm nhạc châu Á “Sing Asia,” ca sỹ Phương Mỹ Chi cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi được góp mặt tại “V Concert.” Phương Mỹ Chi sẽ dành tặng khán giả một ca khúc đặc biệt mà cô mất nhiều tháng để chuẩn bị và đã định trình diễn trong đêm chung kết của “Sing Asia”.

“Chi tìm hiểu thông tin về chương trình thì được biết sân khấu ‘V-Concert’ đang được dàn dựng và rất hoành tráng. Chi rất hồi hộp mong chờ được biểu diễn tại đại nhạc hội này,” Phương Mỹ Chi chia sẻ./.

