Nhân dân xứ Mường đồng lòng, quyết tâm cùng Đảng kiến tạo tương lai

Việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là một bước quan trọng nhằm phát huy dân chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn dân trong việc xây dựng đường lối phát triển đất nước.

Quá trình này được tổ chức rộng rãi, công khai, minh bạch tập trung vào các vấn đề lớn, bảo đảm văn kiện thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần làm sâu sắc hơn nội dung các văn kiện trình Đại hội XIV, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân dân trong tỉnh Phú Thọ tin tưởng đồng lòng, quyết tâm cùng Đảng kiến tạo tương lai đất nước.

Đại diện người dân vùng lòng hồ sông Đà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thung Nai (Phú Thọ) Nguyễn Việt Phương nêu ý kiến: Nội dung đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội và cơ đồ đất nước sau 40 năm đổi mới nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả lĩnh vực, kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém, bất cập, cần bổ sung đánh giá sâu hơn về nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm sát thực hơn cho nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thung Nai đề nghị làm rõ hơn định hướng phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc, trong đó có các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, du lịch cộng đồng và chuyển đổi sinh kế cho người dân vùng hồ, vùng cao; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, chuyển đổi số tại cơ sở; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, cần đề cao vai trò của văn hóa, con người, xem đây là nền tảng tinh thần vững chắc của sự phát triển, chú trọng xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến và niềm tự hào dân tộc.

Về sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng qua 40 năm đổi mới, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn (Phú Thọ) Nguyễn Xuân Tư đóng góp ý kiến, nhận định báo cáo đã khái quát đúng quá trình phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, báo cáo cần nhấn mạnh hơn tính kế thừa và sáng tạo trong vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam; tiếp tục phát triển lý luận mới về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xây dựng xã hội số và con người số, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nên nhấn mạnh hơn xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Nguyễn Xuân Tư đề nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nghiên cứu, làm rõ hơn các chủ trương, giải pháp phát triển vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; coi đây là một trọng tâm chiến lược giai đoạn 2026-2031 nhằm tạo sự chuyển biến thực chất, đồng đều đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các vùng miền đất nước, thu hẹp hiệu quả khoảng cách phát triển, ngăn ngừa nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế-xã hội và công nghệ so với các vùng miền khác của đất nước.

Đường làng xã Thung Nai, Phú Thọ. (Ảnh: Thanh Hải/Vietnam+)

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Sơn (Phú Thọ) Hoàng Văn Minh đóng góp về nội dung Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng: Dự thảo đã nêu đầy đủ các nhận định, đánh giá về thực hiện tôn chỉ, mục đích, bản chất giai cấp, nguyên tố tổ chức, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Trong đó, dự thảo tiếp tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt nhấn mạnh đến việc kiên định, nghiên cứu phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam ở thời điểm hiện tại và thời gian tới.

Ông Hoàng Văn Minh đề xuất, cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp học tập lý luận chính trị, gắn lý luận với thực tiễn, tạo sự hấp dẫn, thiết thực. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng cần theo hướng tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng và thiết lập cơ chế phản biện nội bộ hiệu quả trong Đảng, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chính đốn Đảng trong tình hình hiện nay và phù hợp với thực tế.

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, các ý kiến nhân dân đã tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với vùng miền núi.

Người dân đồng thuận cao với các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần làm phong phú, sâu sắc hơn nội dung các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thể hiện khát vọng vươn lên và niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước./.

Văn nghệ sỹ đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng Văn kiện Đại hội XIV khẳng định vai trò then chốt của văn hóa, con người Việt Nam và đội ngũ văn nghệ sỹ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, coi đây là nền tảng tinh thần cho phát triển bền vững.