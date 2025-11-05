Văn nghệ sỹ đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 5/11, Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện do Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ đạo, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; các văn nghệ sỹ - lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các hội văn học nghệ thuật địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, việc lấy ý kiến các văn nghệ sỹ góp ý cho Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là rất quan trọng. Hội nghị lần này nhằm thu thập ý kiến đóng góp thẳng thắn từ đội ngũ văn nghệ sỹ, mục tiêu chính là khuyến khích các văn nghệ sỹ đóng góp trí tuệ và trách nhiệm của mình đối với Đảng và đất nước, khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực, và động lực to lớn cho sự phát triển xã hội bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, khoa học, phản ánh tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Văn kiện đã khẳng định vai trò then chốt của văn hóa, con người Việt Nam và đội ngũ văn nghệ sỹ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đây là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân bày tỏ nhất trí cao với những đánh giá về kết quả thành tựu, những hạn chế, những bài học kinh nghiệm, quan điểm chỉ đạo, phương hướng, nhiệm vụ về văn hóa, về xây dựng phát triển văn hóa gắn liền với con người đã được nêu lên trong Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng; nhất trí với phương hướng xây dựng, hoàn thiện, thể chế, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với các giá trị cơ bản là dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học, đảm bảo phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế xã hội, đẩy mạnh phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xây dựng phát triển văn học nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc và tầm vóc của công cuộc đổi mới.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân phát biểu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Dự thảo Văn kiện đã khuyến khích sáng tạo những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật cao, tiếp tục quan tâm chăm sóc tới đội ngũ văn nghệ sĩ, là những người sáng tạo ban đầu và quan tâm tới những người làm công tác văn hóa nói chung, nhất là văn hóa cơ sở, đề cao khuyến khích vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức ban nghệ sỹ, doanh nhân và những người làm công tác văn hóa.

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân cũng nhất trí cao với việc xác định phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng sức mạnh nội sinh động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; với việc ban hành hệ giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam tích hợp với chương trình giáo dục truyền thông đại chúng và hoạt động văn hóa cơ sở, xây dựng cơ chế chính sách đột phá cho phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo chính trị, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân cho rằng cần cân nhắc, bổ sung việc xây dựng phát triển văn hóa gắn liền chặt chẽ hơn nữa với kinh tế, đặc biệt là kinh tế sáng tạo, kinh tế số, du lịch văn hóa, di sản, công nghiệp văn hóa.

Trong số đó, bổ sung thêm nhiệm vụ về đổi mới chương trình giáo dục đào tạo kỹ năng văn hóa, kỹ năng số; triển khai chương trình giáo dục văn hóa trong nhà trường, trong gia đình, trong cộng đồng... để văn hóa có thể gắn liền với giáo dục, nhằm xây dựng con người mới, thế hệ mới, phát triển toàn diện, có lòng yêu nước nồng nàn, có lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, sự đoàn kết, thân ái, nghĩa tình, để con người mới lớn lên trong môi trường số, nhưng không mất đi những giá trị phẩm chất cao quý mà cha ông đã để lại ngàn năm.

Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam bày tỏ sự tâm đắc với tinh thần của văn kiện là coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước”, tham gia điều hòa, định hướng, giải quyết vấn đề của xã hội theo hướng phát triển bền vững.

Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Múi cho rằng dự thảo nhấn mạnh rõ hơn vai trò của nghệ thuật biểu diễn trong việc hình thành nhân cách, bồi đắp tâm hồn con người Việt Nam hiện đại, đồng thời có những định hướng, giải pháp sát sao, cụ thể hơn nữa nhằm phát huy vai trò của nghệ thuật dân tộc trong bối cảnh mới như: xây dựng chiến lược Bảo tồn những giá trị tinh hoa của nghệ thuật dân tộc, xây dựng chiến lược phát triển quốc gia; phục vụ đời sống cộng đồng; Văn kiện cũng cần quan tâm làm rõ phải cụ thể hóa cơ chế để phát huy vai trò của các lực lượng sáng tạo, bổ sung và xây dựng lại cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và tôn vinh sự cống hiến của những văn nghệ sỹ tài năng.

Bên cạnh đó, cần chú trọng tư duy quản lý mở và khuyến khích sáng tạo; không nên chỉ đặt nặng hình thức hội diễn, giải thưởng mà phải hướng đến xây dựng những tác phẩm có tầm tư tưởng, có chiều sâu nhân văn, có sức lan tỏa trong xã hội.

Người dân là đối tượng thụ hưởng, văn nghệ sỹ là chủ thể tham gia, sáng tạo, phản biện, đồng hành. Cần thiết kế cơ chế chính sách để khuyến khích văn nghệ sỹ có tài năng thực chất, tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ có cơ hội để tham gia thực chất vào các vấn đề phản biện xã hội.

Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng đối với lĩnh vực kiến trúc-quy hoạch đô thị và nông thôn, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết gắn với mục tiêu đến 2045 “Xây dựng Việt Nam phát triển xanh, văn minh, hiện đại và bền vững”; xác định “Phát triển đô thị, nông thôn là một động lực quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quy hoạch và kiến trúc phải đi trước một bước, đảm bảo tính đồng bộ, bền vững, bản sắc và thích ứng với biến đổi khí hậu.”

Theo ông Phan Đăng Sơn, tư tưởng chỉ đạo này đặt kiến trúc-quy hoạch vào vị trí tiên phong trong tổ chức không gian phát triển quốc gia, là trục định hướng cho mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Văn kiện cũng nêu rõ “phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa con người và thiên nhiên.”

Như vậy có thể nói, kiến trúc đã được Đảng nhìn nhận không chỉ là văn hóa mà kiến trúc là phương tiện biểu đạt bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập. Đây là tầm nhìn văn hóa-thẩm mỹ-bản sắc của Đảng đối với kiến trúc gắn trực tiếp với sức mạnh mềm quốc gia.

Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, đánh giá cao những đóng góp sâu sắc của giới văn nghệ sĩ, cho biết quá trình biên soạn văn kiện lần này hướng tới tinh thần “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện”, phản ánh hơi thở cuộc sống và có tính hành động cao.

Ban tổ chức cho biết những ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được tập hợp và báo cáo lên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho các văn kiện trình Đại hội./.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Để văn hóa Việt Nam phát triển Các cán bộ, chuyên gia, trí thức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh vai trò của văn hóa, thể chế và con người trong sự phát triển của đất nước.