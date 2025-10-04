Nhiều cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine bị tấn công

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết đã ghi nhận các vụ nổ tại một số cơ sở năng lượng, đặc biệt là tại các cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt, vào sáng sớm cùng ngày.

Ngày 3/10, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết đã ghi nhận các vụ nổ tại một số cơ sở năng lượng, đặc biệt là tại các cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt, vào sáng sớm cùng ngày.

Công ty năng lượng quốc gia Naftogaz cho biết đây là vụ tấn công lớn nhất vào cơ sở hạ tầng sản xuất khí đốt của công ty này kể từ tháng 2/2022./.

Nga tập kích quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Ukraine Ukraine cho biết Nga đã phóng 381 thiết bị bay không người lái (UAV) và 35 tên lửa nhằm vào các cơ sở năng lượng tại vùng Kharkov và Poltava, nơi đặt các cơ sở sản xuất khí đốt chính của Ukraine.