Nhiều quốc gia Arab đã đồng loạt lên tiếng về khái niệm "Đại Israel"

Ngày 14/8, nhiều quốc gia Arab đã đồng loạt lên tiếng về phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến ý tưởng “Đại Israel," cho rằng đây là mối đe dọa đối với chủ quyền của các nước và hòa bình khu vực.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn kênh i24NEWS hôm 12/8, Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông hoàn toàn ủng hộ tầm nhìn “Đại Israel” và coi việc bảo đảm sự tồn tại của Israel là một sứ mệnh lớn lao.

Khái niệm này xuất phát từ cách diễn giải Kinh Thánh về lãnh thổ thời vua Solomon, bao gồm Dải Gaza và Bờ Tây hiện nay, cộng với một phần lãnh thổ của Jordan, Liban và Syria.

Trong phản ứng sau khi Thủ tướng Netanyahu đưa ra phát biểu trên, phía Jordan cho rằng đây là sự leo thang nguy hiểm và đe dọa chủ quyền của các quốc gia. Ai Cập yêu cầu Israel làm rõ về phát biểu trên và cho rằng phát biểu này không khác gì hành động phủ nhận lựa chọn hòa bình.

Iraq, Qatar và Saudi Arabia cũng lên án mạnh mẽ khi cho rằng Israel đang theo đuổi tham vọng phi lý, đồng thời kêu gọi tôn trọng quyền thành lập một nhà nước độc lập của Palestine.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, kênh Channel 12 của Israel đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad David Barnea đã tới thủ đô Doha của Qatar để hội đàm với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Mohammed bin Abdulrahman Al Thani về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và trao đổi tù binh.

Theo các nguồn tin Ai Cập, một phái đoàn Hamas cũng đang ở Cairo để thảo luận về ngừng bắn và hòa giải nội bộ Palestine./.

Israel quyết chiếm Gaza: Bước ngoặt hay ván cờ mạo hiểm? Kế hoạch chiếm đóng Gaza của Israel được coi là bước ngoặt lớn sau gần 2 năm chiến sự, nhưng cũng dấy lên lo ngại sẽ kéo quốc gia này vào một cuộc xung đột không lối thoát cả về quân sự lẫn chính trị.