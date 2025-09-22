Những mẹo nhỏ giúp đá trong tủ lạnh luôn sạch, không có mùi lạ

Đá thường mang theo mùi vị lạ, khiến hương vị đồ uống bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở chất lượng nước. Đá thực chất giống như một miếng bọt biển xốp, dễ hút mùi từ môi trường xung quanh. Và thủ phạm lớn nhất chính là… tủ lạnh của bạn.

Với tủ lạnh mới, những mẻ đá đầu tiên thường có vị lạ do đường dẫn nước chưa sử dụng, có thể còn tạp chất.

Với tủ lạnh cũ, bề mặt bên trong tích tụ mùi thực phẩm nhiều tháng, rồi truyền sang đá.

Bộ lọc nước hết hạn cũng có thể là thủ phạm khiến đá có mùi chua, hôi hoặc kim loại.

Ngoài ra, đá để quá lâu trong ngăn đông cũng bị ôi, thiu. Thực phẩm gói không kín để trong tủ đông cũng dễ dàng lan mùi sang đá. Khay đá cũ, đặc biệt làm từ silicone xốp, cũng có thể giữ lại mùi khó chịu.

Cách giúp đá luôn trong và sạch

May mắn là bạn hoàn toàn có thể xử lý tình trạng này bằng vài mẹo đơn giản:

Đổi khay đá: Nếu khay quá cũ, hãy thay mới, ưu tiên loại có nắp để tránh bụi và mùi thực phẩm.

Bảo quản đúng cách: Chuyển đá sang túi zip chuyên dụng, kín khí để ngăn mùi lan. Nếu làm đá vị (trái cây, thảo mộc), dùng khay riêng biệt.

Dùng nước chất lượng: Lọc, tinh khiết hoặc khử khoáng để có vị trung tính. Với tủ lạnh có bộ lọc, hãy thay đúng định kỳ.

Làm đá mới thường xuyên: Tốt nhất nên dùng đá trong vòng 1 tuần. Làm mẻ nhỏ để xoay vòng nhanh hơn.

Giữ tủ lạnh sạch sẽ: Lau chùi ngăn đá, rửa khay, hộp chứa đá định kỳ. Đặt một hộp baking soda mở nắp trong ngăn đông, thay mới hàng tháng để hút mùi.

Là nơi chứa đủ loại thực phẩm, trong tủ lạnh đôi khi sẽ xuất hiện mùi hôi tanh, khó chịu nên dưới đây là những mẹo nhỏ giúp khử mùi hiệu quả với những nguyên liệu đơn giản.

(Nguồn: Codys Appliance Repair)

Vỏ bưởi

Chỉ cần đặt trực tiếp vỏ bưởi vào góc tủ lạnh, sau 2-3 ngày sẽ cảm nhận rõ mùi hôi đã được loại bỏ.

Bản chất vỏ bưởi có mùi thơm, có thể lấn át mùi hôi trong tủ lạnh. Hơn nữa trên bề mặt vỏ bưởi cũng có nhiều lỗ nhỏ có tác dụng như than hoạt tính, giúp lọc và hấp thụ các phân tử lạ trong không khí vốn là nguyên nhân tạo mùi. Nên thay vỏ bưởi thường xuyên, không được để thối trong tủ lạnh.

Tương tự như vỏ bưởi, trong chanh tươi có tinh dầu tự nhiên sẽ giúp loại bỏ mùi hôi khó chịu. Cắt quả chanh thành từng lát mỏng để vào các góc tủ lạnh. Sau ba ngày, thay những lát chanh cũ bằng những lát mới để tiếp tục khử mùi hôi hiệu quả.

Giấm trắng

Giấm trắng chứa axit axetic là dung môi hữu cơ có khả năng hòa tan các chất có mùi, nhờ đó có tác dụng khử mùi hôi.

Phương pháp khử mùi bằng giấm trắng như sau: Chuẩn bị một miếng cọ rửa, đổ một ít giấm trắng lên. Miếng cọ rửa có khả năng hút nước mạnh nên thấm hút giấm khá tốt. Cho miếng cọ rửa tẩm giấm vào tủ lạnh một, hai ngày, mùi hôi sẽ dần hết.

Ngoài ra có thể lau dọn tủ lạnh bằng giấm trắng để khử mùi hôi. Sau khi rút nguồn điện, lấy một ít giấm nguyên chất cho vào bình xịt và xịt vào bên trong mọi ngóc ngách của tủ lạnh từ ngăn trên xuống ngăn dưới. Sau đó sử dụng một miếng vải khô lau sạch một lần nữa. Lúc này, axit của giấm đã thấm vào trong tủ lạnh, loại bỏ đi những vi khuẩn gây hại và khử mùi hôi.

Trà khô

Lấy khoảng 50gr trà ướp hoa đựng vào túi vải nhỏ hoặc cốc giấy dùng một lần rồi cho vào tủ lạnh. Tinh chất axit palmitic trong trà sẽ hấp thụ hết mùi hôi trong tủ. Túi trà này có thể sử dụng liên tục 10 ngày, sau đó bạn có thể lấy ra và phơi dưới ánh nắng mặt trời cho khô rồi tiếp tục sử dụng.

Giấy vệ sinh

Để hạn chế mùi hôi trong tủ lạnh, chỉ cần chuẩn bị một cuộn giấy vệ sinh. Sau đó đặt chúng vào ngăn mát và để qua đêm. Sáng hôm sau, khi mở cửa tủ lạnh bạn sẽ cảm nhận được tủ lạnh không còn mùi hôi mà không cần vất vả vệ sinh, hay bỏ hết thực phẩm ra ngoài để lau chùi. Nên thực hiện việc này mỗi tháng một lần để tủ lạnh luôn được sạch sẽ, không có mùi hôi, đảm bảo được chất lượng thực phẩm.

Có thể tái sử dụng giấy vệ sinh bằng cách thỉnh thoảng lấy giấy vệ sinh trong tủ lạnh ra, sau đó phơi nắng một lúc. Đợi giấy khô lại rồi tiếp tục đặt vào tủ lạnh. Phương pháp này không chỉ đơn giản, nhanh chóng mà còn tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, để khử mùi hôi trong tủ lạnh có thể sử dụng bánh mỳ. Với tính chất khô và xốp, một chiếc bánh mỳ có thể dùng cả tháng mà không hỏng.

Vỏ táo

Không nên vứt vỏ táo sau khi ăn bởi chúng còn tác dụng khử mùi hôi tủ lạnh.

Đặt vỏ táo đã gọt vào một chiếc bát rồi để trong góc tủ lạnh. Vỏ táo sẽ bị ôxy hóa khi để trong không khí. Khi bị ôxy hóa chúng có thể hấp thụ tốt mùi hôi, đồng thời lại tỏa ra mùi thơm của trái cây./.

