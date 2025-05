Niềm vui ngày đặc xá sau những cố gắng, nỗ lực lao động, cải tạo tốt

Ngày 1/5, các trại giam, trại tạm giam trên toàn quốc tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025.

Được trở về hòa nhập với cộng đồng sau khi có cố gắng, nỗ lực lao động, cải tạo tốt trong quá trình chấp hành án, nhiều phạm nhân bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và tin vào tương lai phía trước.

Nghệ An

Hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với Trương Tấn Trường, quê ở huyện Anh Sơn, một trong những phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, đủ điều kiện được đề nghị đặc xá lần này.

30 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng đủ để Trường thấm thía những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

"Trải qua quá trình cải tạo tốt, hôm nay được đặc xá để trở về với gia đình, người thân và xã hội nên em rất hồi hộp và vui sướng. Em cũng rất cảm ơn đặc xá của Chủ tịch nước đã tạo cơ hội cho em và một số phạm nhân khác có cơ hội làm lại cuộc đời," phạm nhân Trương Tấn Trường chia sẻ.

Cầm trên tay Quyết định đặc xá, phạm nhân Hồ Viết Cường, 38 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu nở nụ cười tươi, ánh mắt đầy hi vọng.

Vướng vào tội buôn bán hàng cấm, Cường bị tòa án xử phạt 5 năm tù. Sau khi nắm được thông tin về chủ trương đặc xá của Chủ tịch nước, được các cán bộ giám thị giải thích, niêm yết các điều kiện công khai, phạm nhân Cường đã làm đơn xin được đặc xá.

Bày tỏ vui mừng khi biết mình thuộc diện được đặc xá dịp 30/4 này, Hồ Viết Cường cảm ơn Nhà nước đã có chính sách khoan hồng để được làm lại cuộc đời, đồng thời cũng cảm ơn đến cán bộ quản giáo trong thời gian cải tạo "đã tạo điều kiện cho chúng tôi được học nghề, lao động nghiêm túc để trở thành người có ích cho xã hội."

Qua đây, Hồ Viết Cường muốn nhắn nhủ các phạm nhân đang chấp hành án hãy cố gắng cải tạo tốt để được hưởng khoan hồng của Nhà nước.

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025, Lãnh đạo Công an Nghệ An đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị có liên quan niêm yết công khai và thông báo nội dung văn bản này đến 100% phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam. Đồng thời thành lập Tiểu Ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh rà soát tổng thể, cân nhắc kỹ lưỡng từng hồ sơ một cách khách quan, chặt chẽ, đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch, đúng pháp luật.

Thượng tá Cao Thanh Hải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10) Công an tỉnh Nghệ An cho biết dịp 30/4, có 41 phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đủ điều kiện được xét đề nghị đặc xá.

Theo Trung tá Hoàng Đức Thanh, Phó phân trại trưởng Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, Trại đã tổ chức các lớp học nghề, giáo dục phổ biến pháp luật, hướng nghiệp nghề để họ có những kiến thức nhất định, cùng với đó tạo động lực để họ ý thức sử dụng nghề đó vào sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình khi trở về với xã hội.

Hà Giang

Tại Hà Giang, ngày 1/5, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025.

Trong đợt đặc xá lần này, Phân trại Quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang có 8 phạm nhân đang chấp hành án được đặc xá dịp này.

Trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 8 phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang khẳng định việc xét, đề nghị đặc xá của trại tạm giam đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng điều kiện, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương.

Việc xét đề nghị đặc xá được tiến hành đảm bảo công khai, minh bạch ngay từ các đội phạm nhân. Tám phạm nhân được đặc xá lần này đều có cố gắng, nỗ lực trong lao động, cải tạo tốt trong quá trình chấp hành án.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 8 phạm nhân. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang mong muốn các phạm nhân được đặc xá sau khi trở về địa phương, luôn làm chủ bản thân mình, từng bước khắc phục khó khăn để tìm kiếm việc làm, kiên quyết đoạn tuyệt với quá khứ và những cám dỗ đời thường.

Bên cạnh đó, người thân, chính quyền địa phương giúp đỡ, bao dung, hỗ trợ, tạo điều kiện cho những người đã từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống.

Đối với các phạm nhân chưa được đặc xá tha tù, cần tiếp tục cải tạo tốt, chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật để sớm nhận được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Tại lễ công bố, các phạm nhân được đặc xá lần này bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước đã có chính sách khoan hồng đối với các phạm nhân chấp hành án phạt tù có ý thức cải tạo tốt.

Đồng thời cảm ơn Ban Giám thị, cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam đã giáo dục cải tạo những người phạm tội nhận rõ được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, tích cực lao động cải tạo để có cơ hội đặc xá, trở về với gia đình và xã hội...

Cần Thơ

Ngày 1/5, tại Trại Tạm giam Công an thành phố Cần Thơ, Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự chủ trì buổi lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện.

Tại thành phố Cần Thơ, 22 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam và các nhà tạm giữ thuộc Công an thành phố được đặc xá trong dịp này. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của cơ sở giam giữ và được xếp loại cải tạo từ khá trở lên.

Trao Căn cước công dân cho các phạm nhân được đặc xá. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi lễ, Đại tá Hồ Trung Lập mong muốn các phạm nhân được đặc xá khi trở về địa phương sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành công dân tốt, chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện nghiêm các quy định về tái hòa nhập cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, hỗ trợ người được đặc xá ổn định nơi cư trú, tránh tái phạm.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tập, cải tạo trong các cơ sở giam giữ, tạo môi trường thuận lợi để các phạm nhân nỗ lực phấn đấu, đáp ứng các điều kiện được hưởng khoan hồng của pháp luật trong những đợt đặc xá tiếp theo.

Yên Bái

Ngày 1/5, Công an tỉnh Yên Bái và Trại giam Hồng Ca tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025.

Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo đặc xá năm 2025 Công an tỉnh Yên Bái khẳng định, các phòng chức năng Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành liên quan nắm chắc số lượng người được đặc xá, tha tù về địa phương để có kế hoạch tiếp nhận quản lý, phân công trách nhiệm cho từng ngành, đoàn thể tổ chức giúp người đặc xá có việc làm, ổn định cuộc sống, tránh tái phạm; đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ vay vốn làm ăn ổn định cuộc sống.

13 phạm nhân tại Trại tạm giam, Công an tỉnh Yên Bái được nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Trại giam Hồng Ca, thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, Yên Bái) có 58 phạm nhân được đặc xá trong đợt này. Đây là những phạm nhân chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, cải tạo, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung về tiền, bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác...

Ngoài 58 phạm nhân được đặc xá nói trên, tại Trại tạm giam, Công an tỉnh Yên Bái còn có 13 phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Bình Dương

Ngày 1/5, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố và trao quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước cho 61 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy, thể hiện sự ăn năn, hối cải và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm.

Việc đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải, nỗ lực cải tạo.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương trao quyết định đặc xá năm 2025 cho các phạm nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi lễ, Công an tỉnh cũng đã tiến hành làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho các phạm nhân được đặc xá, hỗ trợ họ nhanh chóng ổn định cuộc sống, tìm kiếm việc làm sau khi trở về địa phương.

Chúc mừng các phạm nhân được đặc xá, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh căn dặn sau khi được trở về địa phương, các cá nhân được đặc xá cần tiếp tục phấn đấu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương nơi cư trú, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội./.

