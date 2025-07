Ninh Bình khẩn trương thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự ứng phó bão số 3

Ngày 19/7, trước diễn biến phức tạp của bão số 3 trên Biển Đông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống bão, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Trước nguy cơ bão ảnh hưởng trực tiếp, gây mưa lớn kéo dài, lũ, ngập lụt và sạt lở đất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đôn đốc các xã, phường khẩn trương thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (Ban Chỉ huy) cấp xã, phân công cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy để đảm bảo chủ động ứng phó với bão số 3; yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chưa thành lập Ban Chỉ huy khẩn trương chỉ đạo thành lập, hoàn thành trước 10 giờ ngày 20/7/2025 và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với việc chỉ đạo ứng phó với thiên tai trên địa bàn.

Ngay trong chiều tối ngày 19/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình mưa lũ; tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền hoạt động trên biển về vị trí, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh, tìm nơi trú ẩn an toàn, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, an toàn phương tiện, tài sản trước, trong và sau bão.

Đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản và các công trình trên biển, khu vực ven biển; rà soát, sẵn sàng sơ tán dân cư tại các khu vực xung yếu, nhà ở không an toàn, vùng ven biển, cửa sông; kiểm tra các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều, nhất là những điểm xung yếu, đang thi công hoặc đã từng xảy ra sự cố; tổ chức lực lượng cắt tỉa cây xanh, gia cố công trình công cộng, biển hiệu, nhà xưởng, kho tàng...

Thực hiện nghiêm việc tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bão đổ bộ và mưa lớn kéo dài gây lũ trên hệ thống sông để đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai các phương án ứng phó với bão và mưa lũ theo quy định; bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu; tăng cường kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, công trình đang thi công, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng khi có mưa bão; chủ động tiêu nước đệm bảo vệ diện tích lúa mới cấy và hoa màu, đồng thời xây dựng phương án tiêu úng hiệu quả cho các khu đô thị, khu công nghiệp; đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các xã ven biển và các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo, hướng dẫn chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi theo dõi sát diễn biến cơn bão, tìm nơi trú tránh, chủ động thông báo cấm biển và tổ chức di dân đảm bảo an toàn cho người, tài sản; cập nhật thường xuyên diễn biến bão, mưa lũ để người dân nắm bắt thông tin kịp thời, chủ động ứng phó; rà soát, kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống điện và viễn thông, không để gián đoạn hoạt động trước, trong và sau bão; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để xử lý kịp thời.

Chiều và tối ngày 19/7, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3.

Tại các địa điểm kiểm tra Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các xã, phường khẩn trương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống cơn bão, huy động tối đa lực lượng, phương tiện sẵn sàng phòng, chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ với phương châm "4 tại chỗ," "3 sẵn sàng," không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Các phòng chức năng, Công an các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiến hành khảo sát, nắm chắc tình hình các tuyến đê, kè, đập tràn, bến phà, khu dân cư, nhất là tại các khu vực ven biển, tuyến đê sông… để có phương án bảo vệ, di dời dân khi cần thiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; phối hợp với lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, bố trí nơi trú ẩn cho tàu thuyền nhằm tránh bão lũ an toàn cho người và phương tiện trong khi mưa bão.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, nâng cao ý thức phòng, chống lụt bão cho các chủ tàu thuyền, bến phà, các hộ dân sinh sống trên sông; tăng cường lực lượng, phương tiện duy trì tuần tra kiểm soát khép kín 24/24h trên tất cả các tuyến đường bộ, tuyến sông nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện tàu, xuồng, sẵn sàng ứng cứu người, tài sản khi có bão lũ xảy ra.

Tăng cường hướng dẫn sử dụng phương tiện cứu sinh, triển khai ngay lực lượng đến hiện trường để chống mưa bão, giúp đỡ nhân dân; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, cấp thiết, phục vụ tốt nhất yêu cầu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, của các lực lượng tham gia phòng, chống bão lũ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, vật tư như áo mưa, ủng, áo phao cứu sinh, dây chằng, đèn pin, xăng dầu, thực phẩm…, đặc biệt là sẵn sàng cơ số thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế cho cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng tham gia phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; huy động lực lượng thanh niên xung kích của Công an tỉnh sẵn sàng phòng, chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn trong mọi tình huống…/.

