Không chỉ trao con giống, cây giống hay hỗ trợ vốn, Hợp tác xã Vườn rừng Bản Thổ ở xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa còn hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho người dân.

Từ 72 đàn ong hỗ trợ 10 hộ nghèo, cận nghèo và người cao tuổi, mô hình đã tạo ra những lô mật ong thương phẩm đầu tiên, mở thêm nguồn thu cho các hộ tham gia.

Cách làm của nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất Thanh Hóa Nguyễn Lê Ngọc Linh mở ra hướng giảm nghèo dựa trên tổ chức sinh kế, gắn đào tạo nghề với sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Không dừng ở hỗ trợ ban đầu

Năm 2019, chị Nguyễn Lê Ngọc Linh quyết định rời Hà Nội trở về quê hương tại xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa, khởi nghiệp từ khoảng 3 ha đất đồi của gia đình. Thay vì phát triển theo hướng độc canh cây keo, chị lựa chọn xây dựng mô hình vườn rừng đa tầng, kết hợp cây gỗ lớn, cây ăn quả, cây dược liệu và nuôi ong dưới tán rừng.

Từ mô hình ban đầu, Linh thành lập Hợp tác xã Bản Thổ, từng bước tổ chức sản xuất, liên kết các hộ dân và phát triển sản phẩm từ nguồn nguyên liệu bản địa. Sản phẩm mật ong lên men Bản Thổ được công nhận OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa.

Hoạt động của Hợp tác xã không chỉ tập trung vào sản xuất, kinh doanh mà còn hướng tới tạo sinh kế cho người dân, nhất là phụ nữ và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến tháng 9/2026, tổng số đàn ong hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn lên tới 200 đàn; đồng thời, đơn vị liên kết tiêu thụ mật từ hơn 1.000 đàn ong khác của người dân.

Điểm đáng chú ý là người dân không chỉ được hỗ trợ phương tiện sản xuất mà còn được hướng dẫn kỹ thuật và kết nối đầu ra. Cách làm này góp phần khắc phục hạn chế của phương thức hỗ trợ đơn lẻ, khi người dân có con giống nhưng thiếu kỹ năng chăm sóc, vốn duy trì sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Hiện Hợp tác xã có 17 thành viên, liên kết với 23 hộ nông dân, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng và sử dụng khoảng 20 lao động thời vụ. Doanh thu đạt khoảng 1,4 tỷ đồng/năm.

Hợp tác xã còn liên kết với Hợp tác xã Hợp Thành, đơn vị có 37 thành viên và khoảng 1.200 đàn ong tại khu vực Vườn quốc gia Bến En. Sản lượng mật đạt hơn 10 tấn mỗi năm, phần lớn được Bản Thổ thu mua để chế biến.

Việc hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật đến chế biến, tiêu thụ giúp mở rộng cơ hội tham gia thị trường cho các hộ dân. Qua đó, phát triển kinh tế dưới tán rừng không chỉ tạo thêm nguồn thu mà còn khuyến khích người dân gắn sinh kế với bảo vệ tài nguyên.

Đào tạo nghề phải gắn với việc làm

Trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Nguyễn Lê Ngọc Linh đề cập việc gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động, tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, hỗ trợ phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số tiếp cận vốn, kỹ thuật và cơ hội phát triển kinh tế.

Đối với lao động còn đất sản xuất, cần chú trọng đào tạo kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển cây dược liệu và chế biến nông sản, kết hợp hỗ trợ vốn và liên kết tiêu thụ.

Với lao động trẻ thiếu tư liệu sản xuất, cần ưu tiên các nghề có nhu cầu tuyển dụng thực tế, tăng thời lượng thực hành và kết nối việc làm sau đào tạo. Trong đó, hợp tác xã có thể đóng vai trò đầu mối chuyển giao kỹ thuật, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2025 được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố tại Quyết định số 806/QĐ-BNNMT ngày 11/3/2026, Thanh Hóa còn 12.275 hộ nghèo, chiếm 1,21% tổng số hộ; 46.752 hộ cận nghèo, chiếm 4,60%. Riêng đồng bào dân tộc thiểu số có 8.649 hộ nghèo và 17.373 hộ cận nghèo.

Những con số này cho thấy giảm nghèo tại khu vực miền núi vẫn là nhiệm vụ cần được quan tâm, nhất là đối với các hộ thiếu tư liệu sản xuất, kỹ năng nghề và sinh kế ổn định.

Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ Nguyễn Lê Ngọc Linh bên mô hình vườn rừng đa tầng.

Đưa thực tiễn cơ sở đến nghị trường

Qua mô hình Vườn rừng Bản Thổ, năm 2022, cô gái người dân tộc Thổ Nguyễn Lê Ngọc Linh được trao giải thưởng Lương Định Của dành cho thanh niên nông thôn tiêu biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

Ông Đinh Đình Phú, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hóa Quỳ, đánh giá mô hình Hợp tác xã Bản Thổ có hiệu quả trong phát triển kinh tế nông nghiệp, phục hồi rừng và tạo sinh kế cho người dân. Địa phương mong muốn tiếp tục nhân rộng cách làm này, nhất là việc cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật và liên kết thu mua sản phẩm cho các hộ khó khăn.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Nguyễn Lê Ngọc Linh trúng cử, trở thành đại biểu trẻ nhất trong số 17 đại biểu Quốc hội của tỉnh Thanh Hóa.

Từ thực tiễn khởi nghiệp và tổ chức sản xuất tại địa phương, những vấn đề về đào tạo nghề, tạo việc làm, giảm nghèo, phát triển kinh tế tập thể và bảo vệ rừng là cơ sở để chị tham gia phản ánh, kiến nghị hoàn thiện chính sách tại nghị trường.

Việc đưa sinh kế về dưới tán rừng không chỉ là câu chuyện phát triển một mô hình kinh tế địa phương. Giá trị cốt lõi nằm ở khả năng kết nối người dân với kỹ thuật, việc làm và thị trường, từng bước tạo năng lực tự chủ kinh tế.

Đây cũng là hướng tiếp cận cần được chú trọng trong đổi mới đào tạo nghề và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Thanh Hóa./.

Quảng Ngãi: Đăk Rve gắn đào tạo nghề với việc làm, tạo sinh kế để giảm nghèo Với mục tiêu giảm 88 hộ nghèo trong năm 2026, xã Đăk Rve chú trọng đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp, kết nối việc làm và hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sinh kế phù hợp.