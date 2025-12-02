OECD: Kinh tế toàn cầu đứng vững giữa những yếu tố bất lợi

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất công bố ngày 2/12, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nâng dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ và Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), với nhận định kinh tế thế giới "đứng vững một cách đáng ngạc nhiên" dù đối mặt với những yếu tố bất lợi trong năm nay.

Tổ chức này cho rằng nền kinh tế thế giới đang hướng tới mức tăng trưởng 3,2% vào năm 2025, thấp hơn so với con số 3,3% của năm 2024, trước khi giảm xuống 2,9% vào năm 2026 và phục hồi trở lại vào năm 2027, với mức tăng trưởng 3,1%.

Theo OECD, các rào cản thương mại mới, bất ổn chính trị và đầu tư giảm sút đã kìm hãm tăng trưởng, nhưng nhu cầu vẫn duy trì ở mức khả quan ngoài dự kiến.

Tổ chức này chỉ ra các yếu tố như các điều kiện tài chính toàn cầu thuận lợi hơn, các chính sách kinh tế vĩ mô mang tính hỗ trợ, tăng trưởng thu nhập thực tế và nhu cầu mạnh mẽ đối với các khoản đầu tư mới liên quan đến AI, đặc biệt là ở Mỹ, đã thúc đẩy nhu cầu.

OECD dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2% vào năm 2025, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với ước tính được đưa ra vào tháng 9/2025. Đối với Eurozone, OECD hiện nhận định mức tăng trưởng đạt 1,3%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước.

Tăng trưởng GDP của Mỹ được cho sẽ giảm dần xuống 1,7% vào năm tới, trong khi của Eurozone có thể đạt 1%. Cả hai mức ước tính này đều khả quan hơn so với dự báo hồi tháng Chín của OECD.

Kinh tế Trung Quốc dự kiến đạt mức tăng trưởng 5% vào năm 2025, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với ước tính hồi tháng Chín.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ chậm lại trong nửa cuối năm nay, do thuế quan cao hơn, đồng nghĩa với chi phí của các doanh nghiệp và người tiêu dùng tăng theo, và bất ổn địa chính trị và chính sách gia tăng tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu trong nước.

Tăng trưởng của kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ phục hồi trong năm 2026, khi tác động của thuế quan giảm đi, các điều kiện tài chính thuận lợi, chính sách kinh tế vĩ mô mang tính hỗ trợ và lạm phát thấp hơn. Các nền kinh tế thị trường mới nổi ở châu Á tiếp tục là động lực lớn trong tăng trưởng của toàn cầu.Dù vậy, OECD cảnh báo triển vọng của kinh tế toàn cầu "vẫn mong manh."

Việc gia tăng thêm các rào cản thương mại, đặc biệt là xung quanh các hàng hoá quan trọng phục vụ sản xuất, có thể gây ra những tác động đáng kể lên chuỗi cung ứng và sản lượng toàn cầu.

OECD cảnh báo mức định giá tài sản cao dựa trên kỳ vọng lạc quan về lợi nhuận doanh nghiệp do AI thúc đẩy có nguy cơ đưa đến sự điều chỉnh đột ngột.

Tổ chức này cũng cho rằng các lỗ hổng tài chính có thể đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn lên cao hơn, thắt chặt các điều kiện tài chính và cản trở tăng trưởng./.

Dự báo kinh tế toàn cầu: Nhiều áp lực bủa vây IMF kêu gọi các nền kinh tế tăng cường hợp tác, giảm rào cản thương mại và minh bạch hóa chính sách nhằm củng cố triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.