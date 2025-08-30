Pakistan sơ tán nửa triệu người bị mắc kẹt do lũ lụt ở miền Đông

Ngày 30/8, các quan chức phụ trách cứu trợ của Pakistan cho biết gần nửa triệu người ở nước này đã phải di dời do lũ lụt ở miền Đông sau nhiều ngày mưa lớn khiến nước sông dâng cao.

Ông Nabeel Javed, người đứng đầu các dịch vụ cứu trợ của chính quyền tỉnh Punjab, cho biết 481.000 người bị mắc kẹt do lũ lụt đã được sơ tán, cùng với 405.000 gia súc. Tổng cộng có hơn 1,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt lần này.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Irfan Ali Khan, người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai của tỉnh, cho biết thêm: "Đây là chiến dịch cứu hộ lớn nhất trong lịch sử Punjab."

Hơn 800 tàu thuyền và 1.300 nhân viên cứu hộ đã tham gia hoạt động sơ tán người dân khỏi các khu vực bị ảnh hưởng, chủ yếu ở các vùng nông thôn gần bờ ba con sông.

Những ngày qua, nước ở ba con sông chảy xuyên biên giới qua tỉnh Punjab, giáp giới với Ấn Độ, đã dâng lên mức báo động, ảnh hưởng đến hơn 2.300 ngôi làng.

Đợt lũ lụt kéo dài từ đầu tuần tới nay đã khiến 30 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết trong mùa lũ lớn bất thường kể từ tháng Sáu đến nay lên hàng trăm người.

Cho đến nay, đã có hơn 500 trại cứu trợ được dựng lên để cung cấp nơi trú ẩn cho các gia đình và gia súc của họ. Tại thị trấn nghèo Shahdara ở ngoại ô thủ phủ Lahore của tỉnh Punjab, hàng chục gia đình sống tạm trong một trường học sau khi nhà cửa của họ bị ngập trong nước lũ.

Trước đó, hồi giữa tháng Tám, hơn 400 người Pakistan đã thiệt mạng chỉ trong vài ngày, do mưa lớn gây lở đất ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thuộc vùng Đông Bắc, gần với Afghanistan.

Năm 2022, Pakistan cũng chứng kiến lũ lụt lịch sử do gió mùa, ảnh hưởng đến 1/3 diện tích đất nước, trong đó tỉnh Sindh ở phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất./.

