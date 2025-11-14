Phạt 79 triệu đồng với chủ xe chở hàng siêu trường không có giấy lưu hành

Sáng 14/11, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Đội 3 Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt với anh N.X.C. (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội) do có hành vi chở hàng siêu trường không có giấy lưu hành và điều khiển ôtô mà trong người có nồng độ cồn.

Với các vi phạm trên, anh C. sẽ bị xử phạt 21 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, cảnh sát còn lập biên bản xử phạt 58 triệu đồng với chủ xe là Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải P.A. (địa chỉ tại phường Tương Mai, Hà Nội), do có hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm nêu trên.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, vào lúc 15 giờ 30 ngày 13/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45, Tổ công tác của Đội 3 đã phát hiện ôtô đầu kéo biển số 29H-122.xx kéo theo sơ mi rơmooc (trên thùng xe chở ôtô) mang biển số 29R-507.xx có dấu hiệu chở thùng hàng quá khổ đường bộ cho phép. Cảnh sát sau đó đã ra tín hiệu dừng xe và kiểm tra tài xế.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện chiều rộng thùng hàng của ôtô nêu trên là 2,75m (chiều rộng khổ đường bộ cho phép tham gia giao thông là 2,5m). Ngoài ra, tài xế ôtô là anh N.X.C. còn vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,148mg/lít khí thở.

Đội 3 sau đó đã lập biên bản xử phạt cả lái xe và chủ xe nêu trên tổng số tiền 79 triệu đồng./.

