Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tăng cường trụ cột hợp tác an ninh, bảo đảm là chỗ dựa vững chắc cho nhau, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau, cùng đối phó với các thách thức an ninh.