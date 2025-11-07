Phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.”

Gần 100 đại biểu từ các Hội Khoa học Kỹ thuật toàn quốc đã tham gia góp ý. Các ý kiến tập trung phân tích thẳng thắn những điểm nghẽn trong phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và đề xuất giải pháp cụ thể.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh, việc tổ chức hội thảo góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là hoạt động chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ trí thức trong quá trình xây dựng, hoàn thiện đường lối phát triển đất nước.

Trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam cùng các hội thành viên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội XIV của Đảng, trong đó có ba cuộc tọa đàm chuyên đề góp ý cho các văn kiện trọng tâm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng giai đoạn 2011-2025.

Các hoạt động này được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm phát huy trí tuệ tập thể, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trí thức, hội viên, đảng viên trong việc đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn kiện.

Liên hiệp Hội Việt Nam coi đây là cơ hội để giới khoa học, công nghệ thể hiện niềm tin, tình cảm và khát vọng đối với sự nghiệp phát triển của đất nước, đồng thời góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình hoàn thiện các định hướng lớn về phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Phan Xuân Dũng, việc tổng hợp và chuyển tải các ý kiến góp ý chất lượng, xác đáng của đội ngũ trí thức sẽ góp phần thiết thực vào việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao nỗ lực của Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc chủ động tổ chức hội thảo có ý nghĩa chính trị, khoa học và thực tiễn sâu sắc.

Việc tổ chức hội thảo thể hiện sự chủ động của giới trí thức, đồng thời góp phần cụ thể hóa tinh thần “Đảng lắng nghe Nhân dân, lắng nghe đội ngũ trí thức” trong quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, gần 40 năm đổi mới vừa qua đã chứng kiến những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng, an ninh được củng cố, đối ngoại mở rộng và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương chiến lược về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trong tiến trình đó, đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang phát huy vai trò tiên phong, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đội ngũ trí thức, tích cực tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với nhiều chủ trương, chính sách lớn; đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phát triển bền vững.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt đề nghị đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiếp tục đóng góp sâu sắc, xác đáng, có tầm chiến lược nhằm hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, làm phong phú thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định đường lối phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Các ý kiến cần tập trung vào ba nhóm nội dung trọng tâm như: Phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong việc phát triển khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực khoa giáo; Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước; Góp ý trực tiếp cho dự thảo Báo cáo chính trị, đặc biệt là những nội dung liên quan đến đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học, công nghệ, kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường sinh thái.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết một trong những điểm mới của dự thảo văn kiện lần này là xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển.

Đây là hướng đi đúng, song cần được tiếp tục trao đổi, phân tích, góp ý kỹ lưỡng để hoàn thiện hơn trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng.

Do đó, các nhà khoa học, đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề cốt lõi, nói thẳng, nói thật, góp ý trực tiếp đối với các nội dung trong dự thảo văn kiện; chỉ ra những điểm cần điều chỉnh, bổ sung hoặc thể hiện rõ hơn.

Hội thảo cần tạo không khí thảo luận cởi mở, dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của giới trí thức. Ban tổ chức mong muốn lắng nghe những ý kiến tâm huyết, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà khoa học.

Không có định kiến hay rào cản nào đối với ý kiến đóng góp nếu được nêu lên với tinh thần xây dựng, trách nhiệm. Đây cũng là cách thực hiện đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đó là "nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”.

Các đại biểu đều đánh giá, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã được chuẩn bị công phu, thể hiện rõ tầm nhìn, tư duy đổi mới và phản ánh thực tiễn phát triển của đất nước. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục rà soát, bổ sung một số nội dung để văn kiện hoàn thiện hơn, bảo đảm tính toàn diện, khoa học và phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của phát triển là hướng đi đúng đắn. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, ứng dụng và phát huy sáng kiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, đồng thời thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, khoa học, nhiều ý kiến đề xuất các văn kiện cần làm rõ hơn vai trò của văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, coi đây là nền tảng tinh thần và động lực phát triển bền vững.

Các đại biểu cũng đề nghị tăng cường cơ chế để phát huy vai trò phản biện, tư vấn chính sách của giới trí thức, góp phần xây dựng đường lối, chủ trương sát với thực tiễn, bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh, bền vững và giữ vững ổn định xã hội trong giai đoạn mới./.

