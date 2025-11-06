Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Tạo 'giá trị kép,' giữ gìn bản sắc văn hóa

Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đang được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, khoa học, công khai, minh bạch, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân trước sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cả nước.

Tại Hưng Yên, cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, kết cấu chặt chẽ, có tính khái quát cao, gắn chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn.

Đặc biệt, nhiều quan điểm đổi mới, mang tính đột phá thể hiện được tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới với khát vọng đưa đất nước bứt phá phát triển.

Xây dựng Đảng văn minh là yêu cầu tất yếu

Qua nghiên cứu dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cùng những so sánh, đúc kết từ các kỳ Đại hội Đảng trước đây, ông Vũ Hồng Thái, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) đánh giá dự thảo Văn kiện Đại hội XIV được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, có nhiều đổi mới về kết cấu và nội dung, đặc biệt trong đánh giá công tác xây dựng Đảng, tổng kết lý luận 40 năm đổi mới.

Việc chuẩn bị này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho một nhiệm kỳ mới, định hướng sự phát triển dài hạn của đất nước với những tư duy chiến lược, toàn diện và sâu sắc. Trong đó, điểm nổi bật là phương pháp luận đổi mới, tích hợp ba báo cáo gồm báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế-xã hội và báo cáo xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng thành một báo cáo chính trị duy nhất, tạo sự gọn gàng, thống nhất mà vẫn bảo đảm tính toàn diện.

Trong 18 vấn đề mới được nêu tại các dự thảo văn kiện, ông Vũ Hồng Thái tâm đắc nhất quan điểm về chủ trương xây dựng Đảng với nội dung được nêu tại dự thảo Báo cáo chính trị “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh." Đây là nội dung mới, lần đầu tiên chủ trương xây dựng Đảng văn minh được xác định là một nhiệm vụ chiến lược, thể hiện sự kế thừa tư tưởng lý luận, thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng ta là đạo đức, là văn minh" cùng thực tiễn, yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Theo ông Vũ Hồng Thái, thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao nhất cùng tinh thần “tự soi, tự sửa, phê bình và tự phê bình," “không có vùng cấm, không có ngoại lệ," công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực được ngăn chặn, đẩy lùi; góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Đặc biệt, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy theo hướng “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” được thực hiện quyết liệt, đồng bộ thời gian qua với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” là quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, thể hiện sự đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời tạo động lực, tiền đề vững chắc để Đảng ta tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức, bộ máy và cán bộ ngày càng đạo đức và văn minh.

Ông Vũ Hồng Thái cho rằng xây dựng Đảng đạo đức, văn minh với phạm trù lớn, nội hàm rộng là việc khó nhưng không thể không làm và không thể chần chừ bởi đây là yêu cầu tất yếu của sự phát triển và vận động của thực tiễn. Trong đó, nền móng cốt lõi là kiên định nền tảng tư tưởng, đồng thời đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo phù hợp; phát huy dân chủ, gắn bó mật thiết với nhân dân và xây dựng văn hóa Đảng dựa trên liêm chính, nêu gương và trách nhiệm.

Cùng với đó, đặc biệt chú trọng tới công tác chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực, chống chủ nghĩa cá nhân, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên," hiện đại và hội nhập.

Văn hóa - “sức mạnh mềm” trong tầm nhìn phát triển mới

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh, đảng viên 60 năm tuổi Đảng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Thái Bình (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đánh giá cao tính dân chủ, khoa học, tổng thể, khái quát của dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ông cho rằng một điểm nhấn về tư tưởng, chiến lược lâu dài được xác lập rõ ràng trong dự thảo văn kiện là: Văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh và là động lực to lớn, hệ điều tiết sự phát triển xã hội bền vững; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đây không chỉ là sự kế thừa quan điểm “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” mà còn là bước phát triển về nhận thức và hành động trong giai đoạn đất nước hội nhập sâu rộng.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Thái Bình (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đóng góp ý kiến về Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Thanh, văn hóa không chỉ là di sản, truyền thống mà còn là nguồn lực sáng tạo, sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa của quốc gia. Một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chính là “thương hiệu” của đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Việc khẳng định văn hóa là sức mạnh mềm, Đảng ta đã nâng tầm văn hóa từ vị trí nền tảng sang vị trí động lực phát triển quốc gia.

Để hiện thực hóa quan điểm đó, theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh cần triển khai các chương trình hành động cụ thể như: tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động sáng tạo, giao lưu và hội nhập văn hóa; coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững, đặc biệt là phát huy vai trò của công nghiệp văn hóa trong cơ cấu kinh tế quốc dân, thậm chí có thể tập trung đầu tư coi đây là nguồn lực, kinh tế mũi nhọn.

Với khái niệm “kinh tế di sản” lần đầu tiên được nêu tại Văn kiện Đại hội Đảng, ông Nguyễn Thanh cho rằng, đây là quan điểm rất đổi mới của Đảng ta, thể hiện sự gắn bó giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế với vai trò là nguồn lực đặc biệt. Tuy vậy, để di sản thực sự trở thành nguồn lực phát triển bền vững là chặng đường dài với sự đổi mới về nhận thức, đồng thời hoàn thiện khung cơ chế, chính sách.

Không coi di sản là “bảo vật đóng khung” mà là tài sản sống, gắn liền đời sống đương đại với những chiến lược cụ thể như, chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản, số hóa tư liệu, hiện vật, không gian di sản phục vụ giáo dục, nghiên cứu và quảng bá trên môi trường số.

Mỗi vùng, địa phương có thể xây dựng mô hình kinh tế di sản đặc thù, dựa trên lợi thế văn hóa bản địa như, du lịch di sản, làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP gắn với giá trị văn hóa, qua đó, tạo “giá trị kép," vừa tạo sinh kế cho người dân vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam trong xã hội hiện đại./.

