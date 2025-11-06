Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng: Khát vọng nâng tầm giai cấp công nhân

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều cán bộ, đoàn viên, người lao động khu vực phía Nam đánh giá cao dự thảo văn kiện trình Đại hội đã khái quát được thực tiễn, thời cơ, thuận lợi, thách thức; đồng thời thể hiện tầm nhìn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với công tác xây dựng giai cấp công nhân.

Người lao động không chỉ bày tỏ tâm huyết đối với mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh mà còn đặc biệt quan tâm đến tầm nhìn, định hướng chiến lược và công tác phát triển Đảng trong giai cấp công nhân, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Công nhân trong kỷ nguyên số và kinh tế tri thức

Tham gia góp ý dự thảo văn kiện, phần lớn cán bộ, công nhân, người lao động đều thống nhất với định hướng “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng...”. Tuy nhiên, để cụ thể hóa nội hàm “hiện đại” trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều ý kiến cho rằng cần nhấn mạnh các yếu tố về kỹ năng nghề, trình độ chuyên môn và khả năng thích ứng với chuyển đổi số.

Bà Huỳnh Út Mười, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, nhận định dự thảo hiện chưa thể hiện đầy đủ yêu cầu về năng lực làm chủ khoa học-công nghệ, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với kinh tế xanh. Theo đó, bà kiến nghị cần bổ sung, làm rõ hơn định nghĩa “hiện đại” trong mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân, với đề xuất cụ thể: “... hiện đại, có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, làm chủ khoa học - công nghệ, thích ứng với yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư...”.

Cùng với các phẩm chất như “bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc," bà Mười cho rằng cần nhấn mạnh thêm yêu cầu về ý thức pháp luật và trách nhiệm xã hội cao để phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế.

Bà Mười cũng đề xuất bổ sung định hướng phát triển giai cấp công nhân trở thành lực lượng tiên phong của nền kinh tế tri thức, có năng lực cạnh tranh toàn cầu; đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của công nhân; chú trọng phát triển Đảng trong công nhân.

“Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh không chỉ là nhiệm vụ của công đoàn mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Đảng giữ vai trò lãnh đạo trực tiếp, Nhà nước ban hành chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp và xã hội cùng tham gia," Bà Mười nhấn mạnh.

Từ góc nhìn thực tiễn, bà Phạm Thị Quyên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, cho rằng việc xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh phải gắn liền với xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Khi tổ chức công đoàn đủ năng lực, việc chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động sẽ đạt hiệu quả cao nhất.

Theo bà Quyên, công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, bồi dưỡng kỹ năng cho công nhân trong bối cảnh nhiều hình thức lao động mới, môi trường làm việc trực tuyến phát triển và mô hình doanh nghiệp đang thay đổi nhanh chóng. Bà Quyên nhấn mạnh: Cần nâng cao năng lực nắm bắt tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh; phát triển thiết chế công đoàn; hoàn thiện cơ chế, chính sách để công đoàn thực sự trở thành điểm tựa, giải quyết hiệu quả các vấn đề thiết thực của người lao động ngay tại cơ sở.

Còn ông Nguyễn Hữu Đại, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh về xây dựng văn hóa công nhân và xã hội học tập. Trong đó, giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ mới cần hội tụ bốn nhóm phẩm chất, năng lực cơ bản như trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, thích ứng nhanh với chuyển đổi công nghệ, số hóa, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo; tác phong công nghiệp, kỷ luật, chuyên nghiệp, làm việc năng suất, hiệu quả, phù hợp với chuẩn mực lao động quốc tế; năng lực đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ động cải tiến quy trình, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất; bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng yêu nước, ý thức giai cấp và tinh thần đoàn kết quốc tế, trung thành tuyệt đối với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Phát triển Đảng là nhiệm vụ chiến lược

Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là lực lượng trung tâm trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện đại, giàu mạnh. Việc tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa phương hướng xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh là đúng đắn, song cần dựa trên đánh giá thực tiễn, đặc biệt về công tác phát triển Đảng trong công nhân, nhất là tại khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Khái quát tình hình lao động khu vực phía Nam chiếm 60% công nhân cả nước, ông Nguyễn Hữu Đại, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai nêu rõ công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là yêu cầu mang tính quy luật, có ý nghĩa chiến lược đối với sự tồn tại và phát triển của Đảng trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, ở nội dung này, dự thảo chưa đề cập một cách toàn diện và sâu sắc.

Ông Nguyễn Hữu Đại, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XIV. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Hiện, nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, tỷ lệ đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng còn thấp; công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp công nhân ưu tú còn gặp nhiều khó khăn, thời gian và nội dung sinh hoạt chưa phù hợp; cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, công đoàn và doanh nghiệp trong xây dựng tổ chức Đảng chưa thật sự hiệu quả.

Vì vậy, ông Đại kiến nghị cần bổ sung nội dung riêng, hoặc làm rõ hơn về xây dựng Đảng trong giai cấp công nhân, trong khu vực ngoài nhà nước và FDI, coi đây là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản và lâu dài, đồng thời là yếu tố quyết định giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Tương tự, Bà Huỳnh Út Mười, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau cũng đề xuất dự thảo cần chú trọng công tác phát triển Đảng trong công nhân. Đặc biệt, xây dựng các mô hình hiệu quả như: “Công nhân phấn đấu vào Đảng," “Chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước” nhằm nâng cao chất lượng đảng viên xuất thân từ công nhân.

Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa vai trò của công đoàn trong việc phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống giai cấp công nhân, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động, nhất là đối với công nhân trẻ.

Để thực hiện thành công những nhiệm vụ chiến lược đó, tổ chức công đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; hoàn thiện cơ chế hoạt động; phát huy năng lực giám sát và phản biện xã hội; có quy định cụ thể về trách nhiệm tiếp thu, phản hồi ý kiến của công đoàn; đồng thời nâng cao hiệu quả chăm lo phúc lợi và chuyển đổi số trong hoạt động.

Với những góp ý tâm huyết, toàn diện và giàu thực tiễn, đội ngũ công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, giải pháp đột phá để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thực sự trở thành lực lượng tiên phong, xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng và là nền tảng chính trị-xã hội vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

